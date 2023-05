Jak na zahradě založit ohniště: Možností je nekonečno, vyberte svůj styl!

Blíží se konec jara a celé léto je před námi. Jedněmi z nejkrásnějších a nejromantičtějších okamžiků jsou ty, které prožíváme s nejbližší rodinou či přáteli kolem plápolajícího ohně. Pojďte si spolu s námi vytvořit na zahradě hezké ohniště. Tady je inspirace.

K létu patří táboráky a večerní posezení u ohně. Nejde jen o opékání špekáčků, což je chutný zážitek, ale jde i o posezení se členy rodiny, s přáteli, s nejbližšími. Pojďme dnes spolu navrhnout a vytvořit i hezké ohniště, které bude příjemným koutem vaší zahrady a vytvoříte si jej vy sami.

Výběr místa

Pokud už máte tradiční osvědčené místo, kde pálíváte oheň, je to snadné. Hledáte-li však teprve takové, pak byste měli respektovat několik podmínek.

Ohniště, pokud to jen trochu podmínky dovolí, nebudujte v nejbližší blízkosti domu. Nejen kvůli nebezpečí požáru, nejen kvůli kouři, který by mohl proniknout do obytných místností, ale také kvůli blízkosti fasády, kterou byste kouřem znečistili.

V blízkosti vašeho ohniště by neměla být stodola, garáž, ale ani sušák na prádlo.

A také drobnost, které obvykle moc pozornosti nevěnujeme – svah. Můžete mít krásné ohniště, ale pokud kolem něho pohodlně neumístíte křesla k příjemnému posezení, nikdy si romantiky otevřeného ohně neužijete.

Jak na to? Ve videu se dozvíte, jak si vlastníma rukama vybudujete domácí ohniště:

Kde stavět

Pokud už jste si pro své budoucí ohniště vybrali nejvhodnější stanoviště, můžete začít. Promyslete si, jak velký průměr má vaše ohniště mít a jaké materiály k jeho vytvoření budete používat. Máte-li k dispozici cihly, anebo dokonce šamotové cihly, počítejte s jejich rozměry. Pokud budete budovat ohniště z kamenů, pak stačí představa o vnějším rozměru ohniště.

Použijte kolík a provázek

Chcete-li ohniště o průměru 80 cm, v daném místě zapíchněte kolík s provázkem o délce 40 cm a opište kruh. Pokud budete dělat okraj ohniště z cihel, vytvořte další kruh asi o 30 cm širší, což je délka cihly (40 + 30 = 70).

Základy ohniště

Rýčem celý obvod pečlivě odryjte. Zeminu z drnů vytřeste, bude se hodit. Na dno (záleží na tom, do jaké hloubky jste zeminu vyryli) začněte skládat buďto cihly nebo ploché kameny. Mezery mezi cihlami (kameny) zasypte částí hlíny, kterou jste získali z vyrytých drnů, nebo pískem.

Rýčem celý obvod pečlivě odryjte Zdroj: profimedia.cz

Stavba - obvod

Po obvodu začněte skládat cihly (kámen). Budete skládat kruh. To znamená, že na vnitřním okraji se budou cihly navzájem dotýkat, na vnějším bude mezi jejich okraji vzdálenost asi 5 cm (záleží na polokruhu, který jste zvolili).

Pokud jste takto cihly (kameny) položili, mezery mezi nimi znovu vysypte zeminou nebo pískem. Teď je vaše nové ohniště hotové.

Užijte si dobrot nad vlastnoručně vybudovaným ohništěm Zdroj: Profimedia

Určitě si kolem ohniště užijete spoustu příjemných zážitků, ale jistě vás bude těšit i to, že jste si toto místo vytvořili vlastníma rukama!

Zdroje informací: www.drevostavitel.cz, www.youtube.com