Jak vyrobit přenosné ohniště z dřevěné palety. Tohle zvládne hravě i nekutil

Díky rychlému nástupu teplého počasí nastal čas opékání buřtů a letních grilovaček. Jestli jste si zatím nestihli na zahradě vybudovat ohniště, máme pro vás skvělý tip. Vyrobte si ho z palety! Je to rychlé a jednoduché řešení, jehož výhodou je mobilita.

Možná jste si ještě nestihli udělat na zahradě koutek na opékání nebo grilování masa, anebo se vám nechce ničit opečovávanou plochu trávníku. Přesto byste si rádi sem tam alespoň s dětmi upekli špekáčky. Máme pro vás řešení! Vyrobte si přenosné ohniště. Je finančně nenáročné a jistě vás nadchne.

Výhody mobilního ohniště

Nezničíte si ani kousek zahrady

Po uhašení ohně jej lze uklidit

Je přenosný, můžete ho na zahradě umístit kdekoliv

Jednoduchá výroba bez finančního zatížení

Připravte si starou dřevěnou paletu, která bude základním stavebním materiálem. Zdroj: shutterstock.com

Co budete potřebovat

1 paleta

1 kovový kotlík nebo starý lavor

4 dřevěné špalíčky

4 dlouhé vruty

stará prkna

přímočará pila

vrtačka

metr

tužka

provázek

Začněte výřezem

Připravte si starou dřevěnou paletu, která bude základním stavebním materiálem. Poté si změřte průměr kovové nádoby, vydělte jej dvěma a v této délce si ustřihněte provázek. Do středu palety si přibijte hřebík a připevněte na něj provázek, na jehož konci přivažte tužku. Velice snadno si pak budete moci nakreslit na horní část palety potřebný kruh k výřezu, který odřízněte přímočarou pilou. Do vniklého otvoru zkuste zasadit kovovou nádobu, abyste zjistili, jestli hezky sedí a zároveň nepropadává.

Začistěte spodní část palety

Paletu otočte spodní části nahoru a bude ji potřeba zpevnit, protože jste s nepotřebným kruhovým středem odřízli i část prostředního podstavce. Odstraňte jeho zbytky a uvolněná prkénka bude nutné zpevnit pomocí zbylých odřezků. Přišroubujte je vrtačkou zespoda k lícové straně tak, aby mohla vložená nádoba ve výsledku dobře a pevně dosednout.

Ušetřete si trávník a vyrobte ohništi nožičky

Abyste si během opékání nepoškodili trávník, je potřeba mobilní ohniště vyvýšit. Postačí vám k tomu čtyři dřevěné špalíčky, které budou sloužit jako nožičky. Můžete použít i zbytkové podpěry z palety nebo je nařezat ze starého trámku. Nejprve si do palety v každém spodním rohu předvrtejte otvory, do nichž pomocí vrutů připevníte připravené dřevěné hranoly. A ohniště máte na světě! Stačí ho instalovat tam, kde ho chcete použít, rozdělat v něm oheň a pustit se do opékání lahůdky.

Z ohniště můžete mít i stolek

Velkou výhodou tohoto ohniště je nejen mobilita, ale i variabilita. Jakmile uzeniny dopečete, můžete opatrně kotlík vyjmout a otvor v paletě zakrýt rovnou deskou, v mžiku máte po ruce odkládací stolek nebo podstavec, který můžete ozdobit rostlinami v nádobách nebo různými dekoracemi. V případě, že ho na zahradě po celou dobu mít nechcete, máte možnost ho vždy uklidit.

