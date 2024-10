Rychlé a účinné ohraničení záhonu: Jde vyřešit i bez investic, vše potřebné už máte na zahradě

Kateřina Jelínková 1. 10. 2024 clock 4 minuty video

Máte krásně uspořádanou zahradu, ale rádi byste ještě jednou pro vždy (nebo alespoň na pár let) jednoznačně ohraničili záhony? Nemusíte kupovat nic nového, protože všechno, co potřebujete, už máte určitě doma. Nyní to bude stačit šikovně a s fantazií využít.

Díky pevným hranicím snáze udržíme trávu mimo záhon, ale také se bude lépe udržovat plocha porostlá krásnými, ale snadno se rozšiřujícími rostlinami. V takovou chvíli se hodí každý praktický tip, a pokud bude navíc zadarmo, zaplesá jistě srdce nejednoho zahrádkáře. Jak na ohrazení záhonu? Poradí vám video na youtube v kanálu Vidlák: Zdroj: Youtube Využijte staré cihly Není vyloučeno, že vám při poslední rekonstrukci domu někde v rohu na zahradě zbyly staré cihly, nebo dokonce tašky. Cihly výborně poslouží jako ohraničení záhonu nad úrovní terénu, pokud z nich postavíte nízkou zídku, například jen ze dvou vrstev, může vaše zahrada dostat docela jiný ráz. Střešní tašky pomohou i proti škůdcům Staré střešní tašky jsou ještě větší výhrou. Pomohou totiž i v boji proti škůdcům, žijícím pod zemí. Vytvořte proto tenkou, ale dostatečně hlubokou rýhu kolem celého záhonu a tašky do ní naskládejte na výšku jednu vedle druhé. Vytvoříte jakousi neviditelnou bariéru, díky které nebudou prorůstat kořeny plevelů do míst, kde je rozhodně nechceme, ale která odradí dokonce i nevítané hosty. Je jen na vás, jak velkou část tašky necháte viditelnou. close info VVVproduct / Shutterstock zoom_in Ohraničené záhony mohou být i mírně vyvýšené. Přírodní materiál bude ideální Velmi estetickým prvkem v zahradě mohou být kameny, ať už jde o oblázky, nebo třeba štěrk. Možná vám takový materiál zbyl z minulých úprav, nebo máte možnost jej sehnat téměř zadarmo. Pak si můžete vytvořit nádherné a efektní ohraničení záhonu vykopáním mělké rýhy kolem záhonu a jejím vyplněním právě kamínky. Pro zvýšení funkčnosti můžete rýhu nejprve vyložit několika vrstvami netkané textilie. Jak široký “obrubník” takto vytvoříte si samozřejmě můžete zvolit sami. Měl by ale mít šířku alespoň 10 - 15 cm. Stejně je možné použít kůru nebo dřevěné třísky, musíme však pamatovat na jejich častější obnovování. Zbylé dřevo ze stavby Stejně jako staré tašky poslouží také prkna, například ta z europalet, na kterých vám kdysi přivezli stavební materiál. Může jít i o další již nepotřebná prkna, ale v takovém případě si dejte pozor, aby nebyla napuštěna chemikáliemi, které u záhonu určitě nemají co dělat. Vykopejte prostor co nejpřesněji na sílu prken a ta potom, již zkrácená na potřebnou délku, pokládejte jedno za druhým, až jimi ohraničíte celý záhon a následně zbylý prostor zasypejte zeminou. Dejte si pozor, aby byla uložena dostatečně hluboko v zemi, jinak by se brzy začala vyvracet. Související články close Zahrada Dekorativní záhon ze staré komody podle Ládi Hrušky: Neuvěříte, jak skvěle bude vypadat video close Zahrada Příprava podzimní zahrady: Na tyto věci lidé zapomínají nejčastěji, a pak nastává problém video Trochu divočejšího vzhledu... Rozhodli jste se razantněji prořezat stromy? Větve, které odstraníte, rozhodně nevyhazujte. Budou se hodit k ohraničení záhonu zvláště na místech, kde chcete vyvolat co nejpřírodnější a nejdivočejší přirozenou atmosféru. Zvláště se hodí na chatě, kde si většina z nás podvědomě buduje vlastní svět za hranicemi toho běžného, v němž žijeme za běžných okolností. Jednoduché a účinné Práce to nebude složitá, větší větve (zbavené menších větviček) nebo třeba kmínky odstraněných náletů, můžete rovnou pokládat na okraj záhonu. Pro zvýšení hradby ale bude nutné v rozích záhonu zarazit opěrné kolíky, které budou sloužit jako pojistka proti “rozsypání” hradby. Z každé strany palisády proto natlučte jeden kolík požadované velikosti a mezi ně potom vkládejte jednotlivé větve. Je zřejmé, že zkušený zahradník, případně vnímavý a šikovný člověk, si poradí ekologicky a navíc zpracuje zdánlivě již nepotřebné zbytky, které jen bez užitku zabírají místo v koutě zahrady. Zdroje: www.homesandgardens.com, ptes.org, www.thespruce.com

