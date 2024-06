Okrasná zahrada je v červnu snad nejkrásnější z celého roku. Každý den se můžete kochat záplavou barevných květů, vnímat příjemnou květinovou vůní a dívat se do svěží zeleně. Zahrada totiž není jen o práci, ale také o relaxu, odpočinku a příjemné atmosféře. Užijte si ji!

Levisie

Jsme národem skalničkářů. Téměř každý má na zahradě alespoň malou skalku nebo ji možná teprve plánuje. Levisie by v ní rozhodně neměla chybět. Mě uchvátil obzvlášť růžový kultivar 'Little Raspberry'.

Vytváří růžici tuhých listů, nad kterými na přelomu jara a léta bohatě kvetou výrazné malinově růžové květy s broskvovými tóny. Obvykle opakuje kvetení i na podzim. Vysaďte ji na plné slunce a do propustné, štěrkovité půdy. Ve skupinové výsadbě funguje jako půdopokryvná a brání růstu plevele.

close info Magda Švarcová / Magda Švarcová zoom_in Levisie by neměla chybět v žádné skalce

Růže jako dokonalá okrasa zahrady

Nebojte se je pěstovat. Jsou celkem nenáročné, i přesto, že vyžadují jen trochu víc péče než trvalky. Ty kontejnerované můžete vysazovat od jara do podzimu. Na jednu věc však rozhodně nezapomínejte – jednou za čas je zkontrolujte, zda jim nerostou výmladky, tzv. plané výhony nebo vlky.

Růže do nich totiž plýtvá svou energií místo toho, aby ji posílala do kultivaru. Jak výmladky či vlky poznáte? Vyrůstají pod místem očkování, jsou tenčí, mají světlejší zelenou barvu a listy mají sedm nebo více lístků. Odstraňte je co nejdříve.

close info Magda Švarcová / Magda Švarcová zoom_in Listy na planém výhonu jsou světlejší a jsou tvořeny ze sedmi lístků

Plané výhony můžete najít i na stromkových růžích, tam obvykle stačí je opatrně utrhnout, abyste nepoškodili kůru. Co by se stalo, kdybyste plané výhony neodstraňovali? Růže by zplaněla, plané výhony by zahlušily méně agresivní ušlechtilý kultivar, který by nakonec uhynul.

Péče o pivoňky a šeříky po odkvětu

Dřevitým a bylinným pivoňkám ustřihněte semeníky. Itoh hybridy pivoněk jsou sterilní a semeníky nevytvářejí. Odstraňte také odkvetlá květenství kvetoucích keřů, kdy plody neslouží k okrasným účelům.

Spousta zahrádkářů netuší, že se odstraňují i odkvetlá květenství šeříku. Na koncích nových výhonů se totiž vyvíjejí pupeny se zárodky květů pro příští sezonu. Buďte opatrní, abyste je nepoškodili, stříhejte proto těsně pod květenstvím.

close info Magda Švarcová / Magda Švarcová zoom_in Odkvetlé šeříky stříhejte vždy těsně pod květenstvím, abyste se nepřipravili o pupeny pro příští sezónu

O autorce

Magda H. Švarcová radí na instagramu Zahradnictví Flos. Miluje pivoňky a růže. Trvalkové záhony by vysadila nejraději všude.

Zdroj: časopis Receptář