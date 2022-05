Hitem sezony je okrasná kopřiva: Má nádherné listy a nepotřebuje žádnou péči

Máte terasu, balkón nebo zahradu? Pak letos nezapomeňte vysadit okrasnou kopřivu, která na rozdíl od té klasické nepálí a vypadá skvěle. Má charakteristické barevné listy, což z ní dělá nádhernou ozdobu každého místa, kde se vyskytne.

Mezi zahrádkáři je velmi oblíbená okrasná kopřiva s názvem Koleus blumei. Především pro své krásné barevné velké a zoubkované listy, které jsou podobné těm u klasické kopřivy. Tyto jsou však fialové, vínové a někdy i žluté či oranžové.

Květy se shromažďují ve shlucích, jsou malé a mají fialovou či modrobílou barvu. Ve volné přírodě roste tato krasná květina v Africe nebo v Asii. Dorůstá tam do výšky několika desítek centimetrů. Většinou nemá víc než metr. Pěstovat ji můžete jak v květináči, tak v zemi. Hodí se tedy na terasu, balkón i zahradu.

Okrasná kopřiva krásně doplní venkovní nádoby s letničkami. Zdroj: Shutterstock

Okrasná kopřiva pochází z tropů

Pamatujte na to, že okrasná kopřiva pochází z tropických krajin, má tedy ráda teplo. Když klesne teplota pod sedm stupňů, začne opadávat. Vyhovuje jí polostín, nedávejte ji tedy na přímé slunce. Tam rychle vysychá. Na zahradě ji umístěte tam, kde bude chráněna před větrem a deštěm.

Velkou výhodou je, že tato kopřiva nemá velké požadavky, co se půdy týče. Stačí jí středně propustná přiměřeně vlhká půda. Zalévejte ji každý den, ale dávejte pozor, abyste to nepřeháněli. To by mohlo totiž skončit plísňovým onemocněním. Při přehnaném množství hnojiva zase mění barvu listů, což také není žádoucí.

Okrasná kopřiva vypadá na zahradě skvěle Zdroj: unverdorben jr / Shutterstock.com

Jak vypěstovat okrasnou kopřivu

Semena vysejte koncem března, a když vzejdou, přikryjte je průhlednou fólií. Udělejte do ní pár dírek, aby u sazenic proudil vzduch. Důležitá je i drenáž, aby nebyly kořeny ponořeny do vody. Teplota by u sazenic měla být kolem 21 °C.

Pokud se vám tato květina zalíbí, je nejlepší ji nechat přezimovat a zjara využít jako matečnice k získání řízků a pěstovat si takto každoročně nové rostliny. Africké kopřivy jsou totiž v zahradách pěstovány jako víceúčelové rostliny. Nejenže ozdobí záhony, ale hodí se do obrub cest či jiných útvarů v zahradě. Sesadit je můžete do samostatných kopřivových kombinací, které budou vypadat úchvatně.

Zdroj: www.abecedaprirody.cz, www.pestujeme.cz, www.izahradkar.cz