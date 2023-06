Prakticky bezúdržbová a úžasně zdobná. Pampová tráva je skvost. Podívejte se

Už jste někdy slyšeli o pampové trávě? Tahle impozantní travina potřebuje minimální údržbu, skvěle zakryje nedostatky a vnese do vaší zahrady spoustu noblesy.

Každá zahrada má nějaké ty chybičky na kráse. Pokud máte na svém pozemku nevzhledné kouty, se kterými si nevíte rady, zasaďte do nich Kortadérii (Cortaderia selloana), která je mezi zahradníky známá jako pampová tráva. Jde o nenáročnou rostlinu, která vám rovněž zkrášlí záhon, skalku nebo vkusně obkrouží skupinu jehličnatých stromků.

Další tipy na pěstování trávy najdete na videu:

Tři odrůdy s jinou barvou květu

V České republice se nejčastěji vyskytují tři druhy odrůdy, které se liší barvou květu. Třeba taková odrůda Rosea se chlubí lehce narůžovělými květy. Dorůstá do impozantní výšky 2,5 metrů, takže se dá klidně použít jako clona proti (nepříjemným) sousedům. Oproti tomu taková Gold Band je drobnější a méně nápadná. Vyroste maximálně do výšky 1,5 metru a své příznivce potěší bílými květy a listy se žlutým lemováním. Nejméně vzrostlá je odrůda Pumila. Překvapí vás bílými až nažloutlými květy a výškou do jednoho metru. Proto se využívá nejčastěji u menších zahrad.

Samčí a samičí traviny

Kortadérie patří mezi dvoudomé rostliny, u kterých se musí počítat se samčí a samičí verzí trávy. Jak je od sebe odlišíte? Poměrně jednoduše. Samičí traviny mají bohatější květenství a vydrží mohem déle. Samčí květy jsou štíhlejší a drobnější. Aby se vaše pampová tráva vyvíjela co nejlépe, nezapomeňte ji během jara pořádně přihnojit.

Samičí květy mají bohatší květenství. Zdroj: Profimedia

Kam s ní?

Pampová tráva má svůj domov v Jižní Americe. Proto není divu, že miluje slunce, ale prospívá jí i polostín. Pokud jde o půdu, nejlépe si hoví v sušší zemině, která je bohatá na organické látky. Neprohloupíte ani v případě, že ji zasadíte do písku. Na rozdíl od jiných rostlin snáší sucho poměrně dobře. Díky své odolnosti a bezproblémové povaze je mezi zahradníky velmi populární. Proto většina z nich čeká na jaro, kdy může travinu množit. Jak se to dělá: Stačí oddělit trs trávy a přesadit na vybrané místo. Ale pozor! Aby nováček ve své domovině dobře zakořenil, nezapomeňte ho zpočátku pořádně prolít vodou.

Množení bez námahy

Trávu si můžete vypěstovat i ze semínek. Nicméně musíte počítat s pozdějším kvetením. Koupit si můžete i předpěstované traviny. Čím je rostlina vzrostlejší, tím je její pořizovací cena vyšší. Třeba za metrovou rostlinu zaplatíte víc než tisíc korun.

Pozor na zazimování

Pro teplomilné pampové trávy je česká zima šok. Nebezpečný je pro ni nejen mráz, ale i vlhkost. Proto je někteří pěstitelé travin raději sází do mís než do záhonu. Nádoby pak v zimním počasí odnesou do bezpečí, kde kráska v klidu přežije. Podle zahradníků se ani travinám v záhoně přes zimu nic vážného stát nemusí. Je potřeba je ale na zátěž připravit. Jak? Nejdříve je potřeba odstranit květy a rostlinu svázat. Poté přijdou na řadu kořeny. Přikryjte je suchým listím, chvojím, případně můžete použít i netkanou textilii. Cílem je, aby se k travině nedostala voda a její kořeny neuhnily. Toť vše! Na jaře pak ochrannou vrstvu odstraňte a rostlinku seřízněte 30 centimetrů nad povrchem. A za krátký čas budete mít zase zahradu plnou travních chomáčků.

Při zazimování pampové trávy je potřeba rostlinku svázat a přikrýt kořeny suchým listím nebo netkanou textilií. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.zahrada-centrum.cz, www.abecedazahrady.dama.cz