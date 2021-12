Okrasné dřeviny: Tyto nejkrásnější rozzáří zahradu barevnými korálky i za mrazu

Podzimní zahradu promění v kouzelné místo nejen pozdní květy a vybarvující se listy, ale až nečekaný efekt přinesou rovněž barevné plody dřevin. A to i v zimě.

Pokud zahradě podzimní korále chybějí, je nyní ten pravý čas keře vysadit. Vnesou do ní barvy, hravost i šarm, pochutnají si na nich ptáci. Pro inspiraci přinášíme tipy na nejozdobnější a nejzajímavější druhy a variety.

Bílé a růžové

Poměrně běžnou barvou plodů je temně modrá či zářivě červená, která podzimní i zimní zahradu pěkně rozzáří. Oživit ji však můžeme i méně obvyklými barvami. Pokud nám s odchodem léta chybí růžová a bílá, barvy mnoha květin, potěší nás plody, které je umějí vykouzlit rovněž.

Královnou mezi keři s ozdobnými plody je příhodně pojmenovaná krásnoplodka Zdroj: tviolet / Shutterstock.com

Královnou mezi keři s ozdobnými plody je příhodně pojmenovaná krásnoplodka (Callicarpa). Její plody vytrvávají na větvičkách ve velkém počtu i po opadu listů a jsou nepřehlédnutelné. Krásnoplodka japonská (C. japonica) je vzpřímený mrazuvzdorný keř dorůstající kolem dvou metrů do výše i do šíře. Svědčí jí slunečné stanoviště i polostín a propustnější, středně vlhká půda. Plody může mít růžové i bílé, podle variety. Z Číny pocházející krásnoplodka Bodinierova (C. bodinieri) má nároky podobné, je o něco vyšší a v mládí náročnější na vláhu. Plody vynikají zářivými barvami v různých odstínech fialové. Krásnoplodky řez nevyžadují, zkrácením výhonů na jaře však podpoříme tvorbu nových, které mohou kvést a plodit ještě bohatěji.

Ozdobou podzimu jsou plané jeřabiny, zahradní jeřáb sladkoplodý je má navíc větší a chutnější. Vysadit můžeme i další pozoruhodné druhy z tohoto rodu. Například jeřáb hupejský neboli Koehneův, dorůstající jen do výše čtyř metrů, má plody bílé nebo něžně růžové, dle variety. Poroste na slunci i v polostínu, na půdu je nenáročný. Na barevných jeřabinách si rádi pochutnají ptáci, podobně jako na plodech krásnoplodky.

Hojnými bílými plody je proslulý oblíbený, nenáročný pámelník bílý Zdroj: M. Schuppich / Shutterstock.com

Hojnými bílými plody je proslulý oblíbený, nenáročný pámelník bílý (Symphoricarpos albus). Ovšem pěstovat můžeme také pámelník červenoplodý neboli červený (S. orbiculatus), jehož plody mohou být nejen zářivě červené, ale také červenorůžové, sladce růžové i jemně starorůžové. Podobně jako pámelník bílý dorůstá přibližně do dvou metrů. Je opadavý a zcela nenáročný na půdu, hodí se i pro tvorbu živých plotů. Pozor na to, že plody ve větším množství vyvolávají trávicí potíže až otravu. Tedy u lidí, opeřenci na nich mohou hodovat po libosti.

V barvách slunce

Čím méně sluneční paprsky svítí, tím více oceníme barvy, které zahradu zahřejí i za pošmourného dne.

Zářivě oranžovými až červenými plody bývá doslova obsypána hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea). Tento vděčný a odolný stálezelený keř je až 3 m vysoký a dobře snáší tvarování. Na půdu je nenáročný, v humózní, propustné, kompostem a dřevěným popelem obohacené však bohatěji pokvete i zaplodí. Podobně mu prospívá slunce, ačkoli poroste i v polostínu. Vybírat můžeme mezi varietami s plody zbarvenými žlutě, oranžově i červeně, listy mohou být i panašované. Plody na větvích vytrvávají přes zimu, což v kombinaci se stálezelenými listy tvoří výjimečnou ozdobu zimní zahrady. Zpestří jídelníček ptákům, do našeho se však nehodí. Pokud hlohyně v mrazové kotlině nebo na horách namrzne, po ořezání suchých výhonů obvykle znovu obrazí.

Zářivě oranžovými až červenými plody bývá doslova obsypána hlohyně šarlatová Zdroj: Shutterstock.com / Olga Koroleva

Ozdobnými plody nás obdarují také další oblíbené okrasné dřeviny, skalníky (Cotoneaster). Pěstovat můžeme řadu druhů, stálezelených i opadavých, půdopokryvných i vyšších. Červené plody nabízí například skalník rozprostřený, také celokrajný, plstnatý, bílý. Stejně jako předchozí okrasné keře, i skalníky zdobí zahradu nejen plody, ale i listy a květy. Poskytují úkryt a potravu nejen ptákům, ale díky postupnému nakvétání také včelám, čmelákům a motýlům. Půdopokryvné navíc nahradí trávník a zakryjí svahy.

Pokud si přejeme vyšší strom s dekorativními plody teplých barev a zároveň krásně se zbarvujícími listy, můžeme opět hledat v rodině nenáročných jeřábů (Aucuparia). Nabízí mnoho druhů, kříženců i okrasných variet. Pro jasně žluté plody jsou oblíbené například odrůda Joseph Rock, Sunshine, Lemon Drop a další.

Plné vitaminů

Jsou plody, které mohou zdobit zahradu a zároveň posloužit jako zdroj zdraví. Blahodárným složením jsou pověstné šípky – ty, které nesklidíme, vydrží na keři dlouho po opadu listů. Pěstovat můžeme jak plané růže šípkové, tak takzvané ovocné, dužnoplodé růže, které se pyšní šípky obzvlášť velkými a chutnými. Mají stejné využití jako šípky plané růže, na vitamin C jsou rovněž mimořádně bohaté.

Přímo pro sklizeň velkých, sladkých šípků je vyšlechtěna dužnoplodá růže Rosa villosa, odrůda Karpatia. Po rozkrojení z nich snadno vydlabeme semínka a můžeme je nejen sušit, ale přímo konzumovat, přidat do smoothie nebo z nich uvařit džem.

Naprosto nenáročná, a přitom velmi dekorativní růže svraskalá Zdroj: SariMe / Shutterstock.com

Rovněž naprosto nenáročná, a přitom velmi dekorativní růže svraskalá (Rosa rugosa) na sklonku léta tvoří velké a krásně vybarvené, sytě červené šípky. Zajímavý tvar malých lahviček mají šípky růže Moyesovy (Rosa moyesii).

Ozdobné jsou i plody rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides), které na větvích rovněž zůstávají i po opadu listů, a i v zimě je můžeme postupně sklízet. Jsou přímo napěchovány vitaminy, minerály a dalšími cennými látkami, podporují obranyschopnost a slouží jako prevence civilizačních chorob.

