Okrasné trávy: Velký přehled těch nejnádhernějších a téměř bezúdržbových

Okrasné traviny nejsou jen tak nějaká stébla trávy. Jsou to velmi krásné rosliny, které jsou sice vzrůstem i barvami prosté, ale množství klasů z nich dělá neobvyklé a nepřehlédnutelné. Traviny jsou navíc trvalky nenáročné na údržbu a díky velkému množství variant se skutečně hodí do všech možných míst.

Zdroje: hobbio.cz, abecedazahrady.dama.cz

Traviny tančící ve větru

Okrasné trávy jsou často opravdu nedoceněné. Množství druhů nabízí nejen různý vzrůst, ale i barvu stébel, velikost a tvar klasů. Traviny patří také k těm rostlinám, které roztančí každý vánek, a proto rozhodně nejsou nudné. Báječně se hodí do trvalkových zahrad, ale také do moderních minimalistických prostor. Traviny jsou také z méně finančně náročných, a přitom mohu být i majestátními solitéry.

Jak se o okrasné trávy starat? Zkušená zahradnice z OklahomaGardening vám názorně ukáže, jak traviny stříhat, dělit i sázet:

Které traviny mají nejkrásnější klásky?

A teď už k těm nejpěknějším a nejzajímavějším travinám, které si můžete do zahrady pořídit i vy.

Cortaderia selloana, kortaderie dvoudomá čili pampová tráva je jednou z nejznámějších travin, které uhranou každého svým vzrůstem a bohatými klasy, které mohou bít bílou, ale i nachovou barvu. Méně obvyklé jsou žluté či oranžové. Nutno dodat, že to je rostlina olbříá a dorůstá i dvou metrů, najdsou se však i velmi staré rostliny v botanických zahradách, které dosahují do 4 metrů.

Kortaderie dvoudomá (Cortaderia selloana), známá jako pampová tráva. Zdroj: lunamarina / Shutterstock.com

Nassella tenuissima neboli kavyl péřovitý je velmi atraktivní travinou, která vás upoutá na první pohled. Není ani moc hustá, ani řídká, ani příliš vysoká se svými 30 až 50 cm. Trsy se postupně rozrůstají a krémové jemné klasy jsou skvělým pozadím pro kvetoucí zeleň stejně tak je to travina krásná sama o sobě a upoutá i na zatravněných plochách.

Kavyl péřový čili Nassella tenuissima, druh byl dříve označovaný jako Stipa Zdroj: Beekeepx / Shutterstock

Hledáte-li něco exotičtějšího, pak by vás mohla zaujmout i muhla mexická, latinsky Muhlenbergia capillaris. Také muhla je nenáročná, tvoří trsy a vyhovuje jí dobře propustná půda. Obvykle narůstá až do 90 a na podzim kvete jemnými ale bohatými růžovými klasy. Její barva z ní dělá velmi fotogenickou rostlinu.

Muhla mexická, latinsky Muhlenbergia capillaris ohromí růžovou až nachovou barvou. Zdroj: Stock for you / Shutterstock

Pennisetum alopecuroides se česky nazývá dochan psárkovitý a pochází původně z Asie a Austrálie, nicméně odolává dobře mrazu, a proto je vhodný i do našich zahrad, především zasazený v půdě, v nádobách může promrzat. I dochan najdete v různých barevných variantách, klásky mohou být světlé, ale také načervenalé až nachové.

Dochan psárkovitý má krásné středně velké klasy. Zdroj: Profimedia

Traviny zdobné listem

Za latinským Panicum virgatum se skrývá proso prutnaté. Je to vysoká tráva, která nevyrůstá z trsů, jako jiné okrasné traviny. Je to travina vhodná pro větší prostor, rozdělení částí zahrad či parků, kde ji zle použít i jako nízký živý plot. U nás obvykle dorůstá od 120 do 160 cm.

Podzimně vybarvené proso prutnaté. Zdroj: Profimedia

Festuca čili kostřava je krásné ozdobná tráva, která z kopečků prorůstá v jednotný pokryv. Především stříbřitá barva tohoto druhu, tj. Festuca glauca patří k o obíleným a v kompaktní zeleni má až modrou barvu. Kostřav existuje přes 300 druhů a je na nich také zajímavé to, že je jsou druhy velmi staré a smlsnout si na nich mohl, také kterýkoli býložravý dinosaurus.

Kostřava je jednou z travin, která neupoutá klasy, ale stříbřitě namodralou barvou trsu. Zdroj: Profimedia

Miscanthus sinensis je nesmírně zdobná, a to především odrůda „Zebrina“ díky svému atypickému pruhování. Obvykle jsou listy travin proužkované podél, ale tato je výjimkou. Ozdobnice čínská je zebrou mezi travinami. Česky ozdobnice čínská je však nabízí i odrůdy s podélným pruhováním či proužky na okrajích lístků.

ozdobnice čínská, panašovaná varieta Zebra Zdroj: Shutterstock.com / David OBrien