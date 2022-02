Okrasné trávy jsou nádherné a bez práce: Seznam těch nejlepších pro vaši zahradu

Nejste obdivovatelem květinových ani zeleninových záhonů, přesto máte členitou zahradu a rádi byste na ní měli nějaké nenáročné a zajímavé rostliny? Zkuste okrasné trávy.

Kostřava (Festuca)

Kostřavu, konkrétně jejího zástupce kostřavu sivou oceníte v případě, že potřebujete rostlinu, která se snadno přizpůsobí chudým podmínkám, žhavému slunci a kamenité půdě. Má úzké stříbrno-modré listy, které dorůstají do výšky asi 25 cm. Nemusíte ji ani hnojit, spíše nesmíte, protože jen tak zachováte nádhernou barvu listů. Naopak kostřava medvědí vyžaduje vlhkou půdu, slunce i polostín. Je typická svěžími zelenými polokulovitými trsy. Bude se jí dobře dařit vedle opadavých dřevin, tmavých jehličnanů, mnoho lidí ji vysazuje jako obruby záhonu s trvalkami, bude krásná i ve skalce.

Kostřava má ráda suchou kamenitou půdu. Zdroj: Profimedia

Ostřice (Carex)

Vyhledávanou okrasnou trávou je ostřice. Nedorůstá žádné závratné výšky (asi jen kolem 40 cm), v zahradě však na sebe strhne pozornost díky širokým trsům, které jsou v horní části převislé. Existuje několik druhů ostřic, se sytě zelenými i hnědými listy. Zahradníci ji často vysazují na břehu jezírek, u kamenných zídek, i jako obrubu chodníčků. Dobře se vyjímají u rododendronů a azalek, zajímavě vypadají také se zakrslými jehličnany i kapradinami.

Ostřice existuje několik druhů, které se liší zbarvením listů. Zdroj: Profimedia

Ozdobnice (Miscanthus)

Svůj český název nezískala jen tak, protože na zahradě skutečně zdobí a pro svou krásu potřebuje i dostatek prostoru jak do výšky, tak do šířky. Může dorůst výšky až 4 metry, proto si dobře rozmyslete, kam ji na zahradě umístíte. Kvete od léta do podzimu. Velmi oblíbeným druhem je Ozdobnice čínská, která skvěle vypadá v trávníku jako solitér kombinovaná například s kameny. Vyskytuje se v mnoha kultivarech, se žlutě pruhovanými listy (Strictus), obloukovitě převislá (Zebrinus), s úzkými listy (Gracilimus) či s latami, které v průběhu kvetení mění barvu z růžové na vínovou a nakonec stříbřitou barvu.

Ozdobnice čínská je v zahradách velice oblíbená. Zdroj: Profimedia

Pampová tráva (Cortaderia selloana)

Známá také pod názvem Kortaderie je asi nejvýraznější okrasnou trávou, která zbožňuje slunce a půdu s dostatkem živin. Vyroste do výšky od 80 cm do cca 2 metrů. Vaši zahradu tahle impozantní tráva rozzáří, potěší vás i její nenáročnost na pěstování. Určitě ji vyberte nějaké dostatečně reprezentativní místo, třeba někde blízko vstupu, ale dobře bude vypadat i v koutě zahrady. Pyšní se elegantně obloukovitě převislými zeleno-modrými listy a výrazným latím bílých květů. Pocházejí z horké Jižní Ameriky, proto jsou náročnější na přezimování. Na zimu ji musíte dostatečně ochránit před sněhem a mazem.

Impozantní pampová tráva je nepřehlédnutelná. Zdroj: Profimedia

Zdroje:www.receptyprimanapadu.cz, www.ceskestavby.cz