Gita Strnadová 27. 9. 2024 clock 5 minut video

Brsleny jsou oblíbené okrasné keře, které uchvacují svým podzimním zbarvením a nápadnými plody. Tyto nenáročné dřeviny však skrývají temné tajemství - některé druhy jsou totiž nebezpečné pro děti a zvířata.

Rod brslenů zahrnuje přibližně 170 druhů keřů, pnoucích i plazivých dřevin a nízkých stromků. Tyto rostliny se vyznačují velkou rozmanitostí - najdeme mezi nimi jak stálezelené, tak opadavé druhy. V České republice jsou původními druhy pouze brslen evropský a brslen bradavičnatý, ale v zahradách se často setkáváme i s mnoha dalšími kultivary.

Na video od Zahradnictví Safro, které stálezelené keře zlepší vaši náladu, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Brsleny jsou ceněny především pro svou schopnost oživit zahradu v podzimním období. Jejich listy se s příchodem chladnějších dnů zbarvují do nádherných odstínů červené, oranžové a růžové. Tento barevný spektákl je doplněn nápadnými plody, které na keřích zůstávají dlouho do zimy a slouží jako potrava pro ptáky.

Rozmanitost brslenů: Od stálezelených po opadavé druhy

Mezi nejoblíbenější druhy brslenů patří brslen křídlatý a brslen evropský. Brslen křídlatý je nižší keř dorůstající výšky 1,5 až 2 metry. Jeho listy se na podzim zbarvují do jasně červené, až karmínové barvy. Brslen evropský je naopak vyšší, může dorůstat až do pětimetrové výšky. Jeho listy se zbarvují do růžových odstínů.

Stálezelené druhy brslenů, jako je brslen Fortuneův, jsou oblíbené pro své panašované listy, které zdobí zahradu po celý rok. Tyto kultivary jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí mít v zahradě zeleň i během zimních měsíců.

Zajímavostí brslenu křídlatého jsou jeho dekorativní čtyřhranné větve s korkovými lištami. Ty vyniknou nejlépe v zimě po opadání listů a dodávají keři zajímavý vzhled i v období vegetačního klidu.

Podzimní ohňostroj barev: Proměna brslenů v chladných měsících

S příchodem podzimu se brsleny stávají skutečnými hvězdami zahrady. Jejich doposud nenápadné zelené listy se začínají vybarvovat do ohnivých odstínů. Tento proces je způsoben změnami v biochemických procesech rostliny v reakci na zkracující se den a klesající teploty.

Kromě barevných listů upoutají pozornost i plody brslenů. Tyto růžové tobolky, lidově nazývané "biskupské čepičky", ukrývají semena obalená oranžovou dužinou. Plody na keři zůstávají dlouho do zimy a jsou velmi oblíbenou potravou ptáků. Díky této kombinaci barevných listů a plodů se brsleny stávají výrazným prvkem podzimní zahrady.

close info Shutterstock.com zoom_in Brslen evropský je krásný keř v barvě ohně

Nebezpečná krása: Jedovaté plody brslenu evropského

Přestože jsou brsleny oblíbenými okrasnými keři, je důležité upozornit na potenciální nebezpečí, které představují některé druhy. Zejména brslen evropský obsahuje v plodech jedovaté látky, které mohou být nebezpečné pro malé děti a domácí zvířata.

Plody brslenu evropského jsou atraktivní svým vzhledem a mohou lákat k ochutnání. Požití těchto plodů však může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně silných zažívacích potíží, zvracení a průjmu. V extrémních případech může dojít i k ohrožení života.

Je proto důležité zvážit výsadbu brslenu evropského v zahradách, kde se pohybují malé děti nebo domácí mazlíčci. Pokud se rozhodnete tento druh pěstovat, je nezbytné informovat všechny členy rodiny o potenciálním nebezpečí a zajistit, aby byly plody mimo dosah dětí a zvířat.

Péče a využití brslenů v zahradní architektuře

Navzdory potenciálním rizikům zůstávají brsleny oblíbenými zahradními rostlinami díky své nenáročnosti a dekorativnímu vzhledu. Tyto keře lze využít různými způsoby v zahradní architektuře.

Brsleny se často vysazují jako solitéry, kde mohou plně vyniknout jejich tvar a barevnost. Jsou také vhodné pro vytváření živých plotů, ačkoli je třeba počítat s tím, že v zimě mohou namrznout. Solitérní keříky obvykle snadno regenerují.

Zajímavým způsobem využití brslenů je jejich výsadba jako předsadby zelených jehličnanů. Tímto způsobem vytvoříte kontrastní pozadí, které ještě více zvýrazní podzimní barvy brslenů.

Péče o brsleny je poměrně jednoduchá. Vyžadují běžnou zálivku a občasné přihnojení. Řez není nutný, ale může pomoci udržet kompaktní tvar keře. U stálezelených druhů je normální, že v zimě mohou měnit barvu listů - nejde o krizovou událost, ale o přirozený proces.

Závěrem lze říci, že brsleny jsou fascinující rostliny, které mohou významně obohatit vzhled vaší zahrady. Jejich podzimní zbarvení a atraktivní plody z nich činí skutečné hvězdy chladnějších měsíců. Je však důležité být si vědom potenciálních rizik spojených s některými druhy a přizpůsobit tomu výběr a umístění těchto keřů ve vaší zahradě. Se správným přístupem a opatrností mohou brsleny přinést do vašeho venkovního prostoru nádherné barvy a zajímavou texturu po celý rok.

Zdroj: www.youtube.com, www.modernizahrada.cz, www.magazinzahrada.cz