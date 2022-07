Okrasný tabák: Při večerním posezení na zahradě nebo balkoně voní jako v ráji

Věděli jste, že tabák můžete pěstovat jako letničku? Jedná se o okrasný tabák, který vás ohromí překrásnými květy, ale také omamnou vůní!

Ozdobí každý kout své zahrady nebo terasy, ale můžete ho vysadit i do truhlíků na balkon či parapet. Okrasný tabák kvete nádhernými nálevkovitými květy a má až šest desítek druhů. Růžové, bílé, žluté, červené či zelenkavé květy mají rády letní horka a budou váš těšit celé léto až do podzimních měsíců.

Okrasný tabák je ozdobou každé zahrady. Zdroj: Profimedia

Večerní krása

Jejich velkou zvláštností je, že kvetou v noci a tehdy se také nejvíce rozvine jejich úžasná vůně. Jsou to ti nejlepší společníci při večerním posezení, kdy vás mohou svými přenádhernými květy a vůní těšit celou noc.

Okrasný tabák můžete pěstovat i v nádobách. Zdroj: Shutterstock

Láká motýly

Okrasný tabák má 60 druhů. Asi nejznámější je tabák křídlatý, který může narůst do výšky kolem 50 až 120 cm. Právě ty vyšší kultivary rozkvétají v noci. Krásným druhem je tabák sandeřin, který se s oblibou rozrůstá do širokých barevných polštářů, takže je ideální do květinových záhonů. Jeho velké nepřehlédnutelné květy silně voní a lákají noční motýly. Až 150 cm může mít tabák planý s bílými podlouhlými květy a velkými listy. Stejně jako jiné druhy i tento druh pronikavě voní.

Tabák planý silně voní. Zdroj: Profimedia

Tabák potřebuje hodně slunce

Kam okrasný tabák vysadit? Vyberte mu místo, kam svítí sluníčko a příliš nefouká vítr. Navzdory tomu, že vykvétá v noci, nesnese stín. Hlínu pravidelně zalévejte a nenechte ji nikdy vyschnout. Kvetení podpoříte i pravidelným hnojením, a to jednou týdně. Pokud máte okrasný tabák na záhoně, ideální je kompost, v truhlíku či květináči použijte hnojivo pro balkonové květiny, které obsahuje nízké množstvé dusíku.

Zdroje: living.iprima.cz, hort.extension.wisc.edu