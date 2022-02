Jak založit okrasný záhon: Postup a tipy na nejkrásnější kombinace květin.

Vysnili jste si na své zahradě nové okrasné záhony? Není na co čekat, vezměte do ruky náčiní a vzhůru do práce. Založit okrasný záhon můžete už v těchto dnech.

Vysazovat keře či stromy můžete v podstatě až do dubna, sledujte však předpověď počasí a vyberte si slunečný den, kdy nebude mrznout a kdy nebude půda těžká a bahnitá po předchozích deštích. Samozřejmě záleží i na tom, jaké rostliny jste si pro výsadbu zvolili. Jsou bezlisté, stálezelené, s pevným kořenovým balem? Pro každý typ platí jiná pravidla.

Pozor na zeminu

Brzké jaro přeje výsadbě opadavých dřevin, kdy ještě nemají listy a ani pupeny. Zbytečně nečekejte ani s vysazováním prostokořenných rostlin bez pevného obalu. Později během jara můžete sázet jehličnany s balem a rostliny v kontejnerech. Až na výjimky nepotřebují stromy a keře nijak speciálně upravenou půdu, postačí jim běžná zahradní zemina. Hloubku dodržujte podle toho, v jaké rostly před tím ve školce. Mezi výjimky patří rododendrony a azalky, dále borůvky, hortenzie či vřesy. Pro ně je třeba půdu pečlivě připravit, potřebují velmi kyselou, lehkou, propustnou a humózní půdu. Zahradní zeminu smíchejte s kyselou rašelinou nebo kupte speciální substrát pro danou rostlinu - v zahradnictví vám rádi pomohou s výběrem. Co se týká vysazování růží, ty se umísťují hlouběji než jiné keře. Místo rozvětvení růže by mělo být asi 5 cm pod povrchem země.

Rododendrony vyžadují kyselou půdu. Zdroj: Profimedia

Kdy co kvete

Vysazování keřů do skupin si dobře rozmyslete a nastudujte si, který a jak kvete v určitou roční dobu. Poté je vhodně zkombinujte tak, aby kvetly v různých obdobích. Jedině tak budete mít téměř neustále rozkvetlou zahradu. Některé keře se do skupin nehodí, proto je vhodné je vysazovat jako solitéry a rozzářit jimi třeba fádní místo v zahradě. Ptří mezi ně třeba ibišek, tamaryšek či šácholan hvězdicovitý a další.

Jehličnanům dopřejte pravidelnou a dostatečnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Stálá zálivka

Jakmile dokončíte vysazování, přichází na řadu důležitý okamžik, a tím je zálivka. Vodou rozhodně nešetřete, zejména přijdou-li suché dny. Zalévat je nejlepší ráno nebo večer. Zejména jehličnany potřebují neustálý přísun vody, i když je venku kolem nuly. Jsou totiž stálezelené a potřebují zásobit jehličky i v době, kdy mají ostatní rostliny vegetační klid. V případě, že jejich kořenový bal promrzne, rostlina nedokáže vláhu přijmout, uschne a zmrzne.

