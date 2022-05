Vypěstovat vlastní okurku hadovku není těžké: Důležité je vybrat správnou odrůdu

Okurka hadovka patří k oblíbené zelenině, kterou má rád snad každý. Nejenže osvěží, ale má i vynikající chuť. Dá se jíst jen tak, ale výborná je i v salátech, jako příloha, anebo si z ní můžete připravit bezvadnou limonádu. Na jejím pěstování není nic složitého, proto si okurky v té nejvyšší bio kvalitě může vypěstovat každý, a to i začátečník.

Okurka (Cucumis) je rostlina z rodu čeledi tykvovité. Jedná se o plazivé nebo popínavé rostliny s jednoduchými střídavými listy a žlutými pětičetnými květy. Plodem je dužnatá tmavě zelená okurka. Rod zahrnuje asi 60 druhů a je rozšířen v tropech a subtropech. Nejvíce druhů roste v Africe a některé kulturní druhy zdomácněly i v Americe.

Jaká půda je pro hadovky nejlepší?

Rostlina vždy potřebuje kvalitní a dobře vyživenou půdu. Měla by být hluboko zpracovaná a také dobře vyhnojená. Proto není od věci do zeminy zamíchat ještě před výsadbou minerální hnojivo. Samozřejmě je možné použít i speciální hnojivo, které je k dostání ve formě rašelinového substrátu. Znamenitou službu splní i vyhřátý chlévský hnůj, protože okurky prostě milují teplo. Výběr zeminy v případě okurek nikdy nepodceňujte, časem by nedostatečná výživa mohla narušit zdravý vývoj rostliny i plodů.

Okurky hadovky je možné pěstovat buď ze semen, anebo rovnou ze sazeniček. Zdroj: shutterstock.com

Semena i sazenice potřebují dostatek tepla a prostor

Okurky hadovky je možné pěstovat buď ze semen, nebo rovnou ze sazeniček. Jestliže se rozhodnete pro semínka, nechte je klíčit při teplotě přibližně 25 °C. Ve chvíli, kdy se objeví první klíčky, teplotu snižte na 22 °C, za pár dní je vysaďte do květináčů a nechte je zakořenit. Jakmile budou mít sazenice šest listů a budou vysoké tak 20 cm, můžete je přesadit do skleníku nebo pařníku. Vysazujte jen silné a zdravé rostliny, slabé nebo příliš vysoké sazenice by časem stejně zežloutly a přestaly růst. Protože jsou sazenice okurky velmi citlivé na teplo, nedávejte je do skleníku příliš brzy. Stálá venkovní teplota by neměla klesnout pod 5 °C. Dopřejte rostlině i dostatečný prostor a zasaďte vždy maximálně dvě sazenice na metr štvereční.

Okurky potřebují dostatek vláhy a kvalitní substrát

Jakmile máte sazeničky vysazené, nezapomeňte na zálivku. Substrát by neměl nikdy zcela vyschnout, ale zároveň se vyvarujte i přemokření, sazenice by vám začaly žloutnout a postupně odumírat. Při pěstování hadovek myslete také na dostatečnou oporu rostliny, aby se měla o co opřít a mohla růst bez potíží do výšky.

Vyberte si vyhovující odrůdu

V současné době je sortiment odrůd poměrně bohatý a je opravdu z čeho vybírat.

Dlouhé maxi hadovky

V podstatě jde o hadovky s nejdelšími plody, které se pěstují nejčastěji. Dosahují délky okolo 30 cm a jsou štíhlé. Většinou se pěstují ve sklenících a tvoří květy, které nepotřebují opylení hmyzem. A jejich výhoda? Nemusíte se obávat nahořklé chuti. Jedná se o odrůdy: Saturn F1, Saladin F1, Marta F1, Superstar F1 nebo Vista F1.

Midi hadovky

Odrůdy s tímto označením mívají plody dlouhé 20 až 24 cm. Patří sem například: Twenty F1 a Sherpa F1.

Krátké hadovky jsou v posledních letech čím dál více populární. Zdroj: shutterstock.com

Mini hadovky

Krátké hadovky jsou v posledních letech čím dál více populární. Skupina odrůd vedená jako mini tvoří plody dlouhé pouze 15 až 18 cm. V případě, že budete chtít právě tento druh, sáhněte po odrůdě: Kalimero F1, Pony F1, Baby F1 nebo Aikon F1.

Zdroje: www.zahradkarem.cz, www.zahrada-magazin.cz, www.abecedazahrady.dama.cz