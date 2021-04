Starý chleba nevyhazujte. Poslouží jako skvělé hnojivo na okurky i pokojovky

Je vám líto vyhodit starý chleba a nechcete z něj udělat krutony do polévky? Vyrobte si dokonalé domácí hnojivo, které ocení hlavně vaše okurky. Ostatní rostliny, včetně pokojovek, však tímto příkrmem také nepohrdnou.

Chlebové hnojivo je ekonomickým a efektivním způsobem, jak dodat rostlinám živiny. Je to díky procesu kvašení. Kvasnice používané k pečení chleba totiž obsahují biologicky aktivní stopové prvky, kyselinu listovou a paraaminobenzoovou, vitamíny skupiny B, vitamíny D, H a prvky jako zinek, fosfor, hořčík, draslík a dusík. Poslední dva zlepšují růst vegetativní části rostlin a aminokarboxylové kyseliny v chlebu zlepšují chuť plodů. Navíc si hnojivo vyrobíte lehce doma, ať už v bytě nebo na zahradě.

Jak na to?

Pro domácí použití budete potřebovat 1 litr vody a 30 g ztvrdlého chleba a zavařovací sklenici o objemu 1,5 až 2 litry. Nejprve nalijte vodu do hrnce a převařte ji. Nalijte ji do čisté a uzavíratelné sklenice a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Poté přidejte ztvrdlý chleba. Sklenici zavřete a dejte na chladné místo do spíže. Chleba nechte ve vodě macerovat alespoň 24 hodin. Vodu pak přes cedník přelijte do nové čisté sklenice. Pokud se vám přes cedník dostane i pár chlebových kousků, nevadí to. Po přecezení roztok uložte do lednice. (Zdroj: svetkreativity.cz)

Chlebové hnojivo je ideální volbou pro 'přikrmování' okurek v době květu Zdroj: profimedia.cz

Pro zahradní použití si nachystejte kbelík a tolik chleba, aby se nádoba naplnila do 2/3. Chleba zalijte teplou vodou, aby byl ponořený. Zamíchejte rukama a rozdrďte chleba mezi prsty. Kbelík uzavřete víkem a nechte 10-14 dní macerovat. (Zdroj: www.youtube.com)

Jak používat?

V období kvetení je vhodné okurku přikrmovat. Chlebové hnojivo je ideální volbou, protože neobsahuje žádné chemikálie, které by se mohly vypařovat do skleníku. Před aplikací hnojivo zřeďte v poměru 1 litr hnojiva na kbelík s vodou. Okurky nejdříve zalijte čistou vodou a poté půl litrem zředěného hnojiva.

Okurky takto můžete hnojit každých 8-10 dní od výskytu prvních poupat až po sběr plodů. Chlebové hnojivo pomůže s posílením rostlin, zvýšenou odolností vůči nepříznivým podmínkám, urychlí růst a zvýší rostlině imunitu. (Zdroj: vasha-teplitsa.ru) Při domácím použití macerát nemusíte ředit. Malé rostliny snesou jednu čajovou lžičku jednou za tři dny.

Další tipy: