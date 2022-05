Naše babičky hnojily okurky starým chlebem: Ušetřily a sklízely plné koše

Okurky z vlastní zahrádky se s těmi z obchodu vůbec nedají srovnávat. I proto je jejich pěstování mezi zahrádkáři tolik oblíbené. Jenže čas od času se stává, že okurky nedozrají tak, jak by měly, a jejich úroda pak není nijak slavná. Pro správný růst okurek je důležité vhodné hnojení. Chemická hnojiva sice mohou zajistit bohatou úrodu, ale neblaze ovlivnit chuť i kvalitu plodů. Vsaďte proto na rady našich babiček a vytvořte si hnojivo ze starého chleba.

Zdroje: bydlimutulne.cz, nasezahrada.com, adbz.cz

Z pár dní starého chleba většina lidí připravuje topinky, anebo chleba ve vajíčku, když je ale chléb už celý tvrdý, končí nejčastěji v odpadkovém koši. To je však velká škoda, neboť ztvrdlý chléb má poměrně bohatou škálu využití. Můžete si z něj například snadno vyrobit naprosto skvělé hnojivo na okurky i další zeleninu.

Hnojivo ze starého chleba rostlinám dodá vše, co potřebují. Zdroj: Profimedia

Chleba jako dokonalé hnojivo

Chleba je díky obsahu kvasnic plný nejrůznějších látek, které růst rostlin neobyčejně podpoří. Nachází se v něm biologicky aktivní stopové prvky, je bohatý na vitamíny ze skupiny B, D a H a také minerály jako zinek, draslík či dusík. Navíc obsahuje nezanedbatelné množství kyseliny listové. Jakmile tedy chléb ztvrdne a nedokáže už posloužit v kuchyni, jeví se výroba chlebového hnojiva jako ten nejlepší nápad.

Pokud budete zahradní rostliny hnojit chlebem, nejenže budou mnohem lépe růst, ale jejich plody budou i mnohem lépe chutnat. To se projeví hlavně u zmíněných okurek, chlebovým hnojivem ale nepohrdnou ani rajčata, cukety, papriky, a dokonce ani pokojové rostliny. Hnojivo z chleba je zkrátka nesmírně univerzální.

Jak vyrobit chlebové hnojivo

Do uzavíratelného kýble vložte asi dva kilogramy suchého chleba. Můžete jej předtím ještě rozemlít na chlebovou strouhanku. Poté jej zalijte dostatečným množstvím teplé vody, kbelík uzavřete a nechte chleba s vodou asi 7 dní kvasit. Během této doby se do vody uvolní všechny důležité látky. Po sedmi dnech hnojivo přelijte do čistého kýble přes plátno, abyste se zbavili kousků chleba, a chlebové hnojivo je na světě. Uchovávejte jej na chladném a temném místě.

Chlebové hnojivo můžete použít od chvíle, kdy se na okurkách objeví první květy. Zdroj: shutterstock.com

Jak hnojit chlebem

Než se pustíte do hnojení, zřeďte chlebové hnojivo v poměru 1:3 dílům čisté vody. Pak už jej můžete aplikovat k rostlinám, a to zhruba jednou za osm až deset dní. Chlebové hnojivo můžete bez obav používat od doby, kdy se na rostlině objeví první květy, až do chvíle, kdy jsou již plody takřka vhodné ke sběru.

Pokud se rozhodnete hnojit i pokojové rostliny, pracujte pouze s neředěným hnojivem a ke každé pokojovce jednou za tři dny nalijte do půdy jednu čajovou lžičku hnojiva.