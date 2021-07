Po hnojivu z jódu se s okurkami stane zázrak: Pomáhá, ale pozor! Může i ničit

Patříte mezi nadšené pěstitele okurek? Tak to se jistě neobejdete bez pomocníka, který podpoří jejich zdravý růst a zároveň je ochrání před zákeřnými nemocemi či škůdci. Vaše okurky podpoří osvědčené jódové hnojivo.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, cs.technolong.com

Zahrádkáři v současné době přicházejí často s novými trendy, které jsou šetrné k přírodě. Jedním z nich je použití jódu, který je v mnoha ohledech pro okurky velmi prospěšný. Někdy však na všechno nestačí a je dobré přibrat na pomoc i prostředky s lehkým obsahem chemie. Jód je pro okurky nejen skvělou, ale i cenově dostupnou alternativou v mnoha ohledech. Lze ho použít nejen jako lék, ale i ke zvýšení výnosu této oblíbené zeleniny.

Použití jódu na zahradě

Většinou lahvičku s jódem najdete v každé domácí lékárničce, tak proč ho nevyužít i na vaší zahradě. Jód je skvělé antiseptikum, takže skvěle pomáhá v boji proti zákeřným chorobám, které okurky často napadají. A protože se vyplatí takovým situacím předejít, není od věci, požít jód jako účinnou prevenci. Žádná onemocnění pak nebudete muset řešit.

Jód je skvělé antiseptikum, takže skvěle pomáhá v boji proti zákeřným chorobám, které okurky často napadají. Zdroj: Profimedia.cz

Jaké výhody jód přináší:

Prodlouží dobu plodnosti Stimuluje klíčivost semen, růst stonků a bohatost květů Podílí se na vyšší úrodě Zvyšuje obsah vitamínu C v zelenině Ničí plísňové infekce v raných stadiích vývoje Aktivuje vitalitu rostlin

Nevýhody jódu:

Nesprávné dávkování může způsobit rostlinám nechtěné popáleniny a mohou pak uhynout Jodové výpary mohou být velkém množství v uzavřeném prostoru nebezpečné, takže si dejte pozor hlavně ve skleníku, ale protože jsou většinou postřiky ředěné, tak se nemáte čeho bát

Postřik z jódu je skvělá prevence proti plísním. Zdroj: Profimedia.cz

Několik návodů na postřik:

Prevence

Protože jsou okurky velmi náchylné k různým nemocem, vyplatí se je ošetřovat už od začátku vegetační sezóny vždy jednou za týden 1% roztokem jódu. Aplikuje se jako postřik. Obdobně jej lze použít i jako hnojivo, když pár kapek jódu rozmícháte v kropáči plném vody, a to každé dva týdny jako zálivku.

Top směs jódu s mlékem k urychlení růstu

Rozmíchejte v 1 litru teplého mléka něco kolem 20 g postrouhaného mýdla na praní a přidejte 30 kapek jódu. Poté vše důkladně promíchejte s 9 litry vody. Jakmile roztok vychladne můžete jej použít jako postřik, který opakujte každých 10 dní.

Jód s chlebem pomůže od počínajících plísní

Stačí mít po ruce 1 bochník chleba, který rozdrobte a namočte v nádobě s odstátou vodou a přidejte 1 až 2 velké lžíce jódu. Vše nechte přes noc rozpustit a druhý den směs pečlivě promíchejte a rozřeďte s 10 litry vody. Roztok, který nevyužijete hned, přelijte do lahví a mějte uložený ve sklepě, kde není takové teplo a zbytečně moc světla. Pak už stačí každých 14 dní touto výživnou směsí vaše okurky pravidelně zalévat, a to až do podzimu.

Akutní pomoc při manuálním poškození rostliny

Zlomili jste nechtěně nějaký stonek či jinou část rostliny? Ochraňte ji před možnou infekcí. Rozmíchejte jód v poměru 1 : 2 s vodou a namočte do směsi kousek vatového tamponu a potřete postižené místo a opakujte ošetření několik dní za sebou.