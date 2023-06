Bohatá úroda okurek i doma za oknem: Zkuste jednoduchou metodu zaštipování

Toužíte po úrodě okurek, ale nemáte záhon? Nevadí, snadno si je vypěstujte i za oknem. Bude vám k tomu stačit pár nezbytností. A díky jednoduché metodě zaštipování budete mít okurek plnou náruč.

Křupavým okurkám ze zahrady se nic nevyrovná. A taky těm, které si sami zavaříte. Jenže ne každý má záhon nebo zahradu, kde by si úrodu vypěstoval. Pokud patříte k těm, co mají jen balkon nebo okenní parapet, nezoufejte. Okurky jsou nezmaři a bohatou úrodu si vypěstujete i v omezeném prostoru. Stačí jen zvolit vhodnou metodu.

Šup s nimi za okno

Na balkoně nebo za oknem na širším parapetě poměrně snadno vypěstujete nakládačky i salátové okurky. Ocení slunné místo, které je chráněné před větrem a substrát bohatý na živiny. Sazeničky zasaďte do truhlíků nebo květináčů a okurkám věnujte dostatečnou péči. Pro bohatou úrodu použijte malý fígl – metodu zaštipování.

Jak přesně? Na to se podívejte na podrobném videu:

Zaštipování je důležité hlavně kvůli tomu, aby rostlina správně naložila se svou energií. Pokud ji investuje dobře, plodů budete mít habaděj. Zaštipováním jí s tím pomůžete.

Vertikální pěstování

Plazivé okurky zabírají spoustu místa, kterého na parapetu není nazbyt. Proto je pěstujte vertikálně. Vyberte dostatečně velké květináče, aby kořeny měly kam růst a okurkám zajistěte vertikální oporu. Uvidíte, že se jim bude dařit mnohem lépe, než na záhoně, kde mohou snadno chytit plíseň od vlhké půdy.

Okurky můžete pěstovat i na parapetu. Stačí jim udělat jen dobrou oporu. Zdroj: Shutterstock

Květináč je dobrá volba

Pěstování okurek v květináči se vlastně vůbec neliší od ostatních rostlin. Jediný rozdíl je v tom, že vás potěší místo krásných voňavých květů bohatá úroda. Pamatujte, že květináč by měl být trochu větší, aby měly kořeny kam růst a zbytečně se netěsnaly. Volte pečlivě i odrůdu okurek a hledejte tu s malými lístky. Malé listy propustí dostatek světla i plodům. Nejtěžší na celé věci je příprava substrátu. Okurky jsou nenáročné, ale na substrát plný živin si potrpí. Připravte si tedy substrát na bázi vermikompostu a rašeliny a pohlídejte si, aby byl dostatečně vzdušný. Pak do něj rostlinky opatrně přesaďte a dopřejte jim bohatou zálivku. Pravidelně živiny do substrátu dodávejte.

Velkou úrodu okurek si zajistíte správným zaštipováním rostlinek. Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Tip na balkon

A máme pro vás ještě jeden tip. Hodí se na parapet i na balkon. Možná jste tento způsob viděli u rajčat. Takzvaně hlavou dolů se dají ale pěstovat i okurky a tento způsob jim velmi svědčí. Pěstování „hlavou dolů“ zajišťuje okurkám neustálý přísun živin a lepší přísun vláhy.

Pro tento účel se hodí závěsné květináče. Nepotřebujete nijak speciální, snadno je vyrobíte i doma. Například z plastové lahve nebo z krabice od džusu. Využít k tomuto účelu můžete i staré květináče. Jednoduše do jejich dna vytvořte větší díru, abyste jí protáhli sazeničku a pěstujte okurky hezky naruby. Uvidíte, že úrodu budete mít enormní.

