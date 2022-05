Jak zdvojnásobit úrodu okurek: Pěstujte je na trávě

Už jste slyšeli o pěstování okurek na trávě? Pokud si právě připravujete záhon na své oblíbené nakládačky, můžete vyzkoušet tento postup, který vám zajistí bohatou a zdravou úrodu.

Pro úspěšné pěstování okurek platí, že je potřeba pečlivě jim přichystat zeminu, ve které budou vyrůstat. Odborníci radí, že by měla mít pH 6 až 7. Asi málokdo si dá práci s tím vyhledat na zahradě to nejlepší místo, právě podle tohoto požadavku, navíc ho ani najít nemusíte. Máme pro vás však snazší řešení, prostě si ideální prostředí pro okurky vytvořte. Stačí jim připravit „postýlku” v záhonu, kde hlavní roli hraje tráva.

Příprava záhonu

Prostě stačí tráva, kterou jste nasekali na zahradě. Nejprve si připravte výkop, do něho naložte pořádnou porci koňského hnoje a pak zmíněnou trávu s listím. Nasypejte kompost a humózní substrát, na jednu rostlinu počítejte asi dvě lopaty. Dobře zalijte a asi za dva týdny můžete sázet rostlinky.

Tráva se bude postupně rozkládat a dodá okurkám potřebné živiny a teplo. Zdroj: Profimedia

Teplo a vláha

V takto připraveném záhoně se okurkám bude náramně dařit. Tráva se bude postupně rozkládat, dodá zemině živiny a během tohoto procesu uvolní i potřebné teplo. Navíc organický materiál dodá záhonu potřebné výživné látky i do dalších let. Okurky pravidelně zalévejte, v období růstu však stačí jednou za týden, ale dostatečně, na jednu rostlinu i jednu celou konev. Nikdy nekropte listy a vodu mějte vždy stejně teplou jako okolní prostředí. Měla by být odstátá, anebo použijte dešťovou. Tu okurky zbožňují. Jakmile se objeví první plody, budou ji potřebovat pro svůj růst mnohem více.

