Okurky vám narostou až do 11 metrů a nebudete je stíhat sklízet. Podívejte

Okurky jsou jedním z nejoblíbenějších druhů zeleniny na našich zahradách. Zároveň jich každý pěstitel touží mít pořádné zásoby, aby bylo v zimě pro co do špajzu sáhnout. Jak pěstovat okurky, abyste měli skutečně bohatou úrodu? Pojďte se podívat.

Pěstování okurek není těžká práce a bohatá úroda nemusí být jen velkým snem. Stačí dodržet pár zásad a dopřát okurkám to, co skutečně potřebují. Okurky jsou malí nezmaři a při správném zacházení mohou klidně rodit od jara do podzimu. Tipů a triků, jak na okurky vyzrát, je dost. My vám ukážeme ty, co skutečně fungují.

Vyžeňte okurky do výšky

Okurky pro svůj růst spotřebují skutečně hodně vody. Paradoxně jim ale škodí kontakt s vlhkou půdou, který dokáže úrodu znehodnotit.

Jak vyhnat okurky do nebeských výšek, se podívejte na videu:

Vertikální záhony vám ušetří hned několik starostí. Uvidíte, že oproti pěstování okurek na hroudě bude úroda bohatší a vy ji nebudete muset neustále starostlivě kontrolovat. Navíc prospěje i vašim zádům. Okurky budete sklízet hezky pohodlně vestoje, už žádné krčení a sběr na kolenou. Kromě toho budou mít okurky přístup k čerstvému povětří, které jim velmi svědčí. A největší výhodou je ochrana před napadením okurek plísní.

Zázračná jedlá soda

Jak se vyhnout plísni je jasné. Ta ale není jedinou nástrahou, která může úrodu okurek zhatit. Nebezpeční jsou i škůdci z hmyzí říše, ovšem i s těmi se dá poměrně lehce vypořádat. Poslouží k tomu obyčejná jedlá soda.

Okurky stříkejte pravidelně roztokem z jedlé sody ještě dřív, než se nezvaní hosté objeví. Má sloužit jako prevence. Pokud by se mšice a jiný hmyz na okurkách usadili, nebo okurky napadla moučnatka, roztok z bikarbony již nebude schopen neštěstí zvrátit.

A jak postřik vyrobit? Smíchejte 2 polévkové lžíce sody, 10 litrů teplé vody a 50 gramů nastrouhaného pracího mýdla. Míchejte, dokud se mýdlo i soda ve vodě nerozpustí. Poté naplňte rozprašovač a aplikujte na okurky. Nejideálnější je doba po dešti a raději navečer.

Roztok s jedlou soudou pomůže okurky ochránit před škůdci. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Volte správné sousedy

Okurky jsou tak trochu introvertky a na záhoně rozhodně nesnesou kdejakou společnost. To znamená, že i volba nevhodného souseda může negativně ovlivnit hojnost úrody. Rozhodně je tedy nevysazujte blízko brambor. Tykve si s hlízami příliš nerozumí a vy byste se zbytečně připravili o cenné plody. Zapomeňte i na blízkost lilků. Naopak se okurky poměrně dobře snesou s ředkvičkami, které je ochrání před nejrůznějšími škůdci.

Okurky potřebují substrát bohatý na živiny. Zdroj: Shutterstock.com

Tip na závěr

Nezapomeňte na dobře prohnojenou půdu, bez živin ani sebelepší metoda pěstování nepřinese bohatou úrodu. Vyzkoušet můžete hnojení cibulovými slupkami, popelem, mlékem nebo dokonce roztokem vody s prokvašeným chlebem. A pravidelně zastřihávejte! Nebojte se odstřihnout zbytečně dlouhé boční šlahouny, které berou rostlině potřebnou energii.

