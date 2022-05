Aby vzešla všechna semínka okurek, udělejte tyto 3 věci: Nepodceňte přípravu

Okurky jsou teplomilné a jejich klíčení v podmínkách jarní zahrady nemusí být vždy úspěšné. Víte jak vypěstovat okurky ze semen, tak aby vám vzešlo maximum semen? Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel a báječně vám porostou. Jak začít s pěstováním okurek?

Zdroje: www.potravinovezahrady.cz, abecedazahrady.dama.cz

Pěstování okurek už na Marka?

Okurky rozhodně patří k rostlinám, které špatně snášejí chlad. Proto je vysazujeme předpěstované, anebo přímo vyséváme do půdy až po zmrzlých. To se říká, ale není to tak docela pravda. V teplejších oblastech jižní Moravy už mrazíky nehrozí ani začátkem května, a proto není nutné čekat. Proto se také říká: „Na svatého Marka saď oharka!“ A je to tak, už okolo 25. dubna je možné okurky vysévat. Hrozí ještě chlad a nepřízeň? Ano, ale minimální.

Teplota pro klíčení semen okurek

Nicméně platí, že každá rostlina potřebuje ke klíčení určité podmínky a u okurek je to teplo. Minimálně 15 stupňů, ale nejlépe 22 i víc! Okurkám, stejně tak jako většině zeleniny, totiž teplo vůbec nevadí. Výjimkou jsou třeba saláty či špenát, kterým vyšší teploty vyloženě vadí a klíčivost s vyššími teplotami naopak klesá.

Na krásné sazeničky se můžete těšit už 3 týdny po výsevu. Zdroj: shutterstock.com

Semena okurek potřebují rozhodně vláhu

Další podmínkou je vláha. Právě setí okurek na Marka by mělo semenům zajistit ještě dostatek zimní vláhy, zatímco pomrazíkové období už může být sušší. Semínka okurek je také vhodné k dobrému naklíčení máčet. K tomu, aby se semínko probudilo a započaly se v něm procesy vedoucí ke klíčení i změknutí obalu semene postačí většinou jen dva dny macerování ve vodě.

Semena můžete nechat ve skleničce s čistou vodou a čas od času zamíchat, aby docházelo i k okysličení. Nebo je nechejte namočená na misce, kde je budete rosit, aby měla dostatek vody. Není nutné čekat na viditelné klíčky, po dvou dnech semena vysejte.

Semena nesmějí být příliš hluboko

Další nutnou podmínkou ke kvalitnímu naklíčení semen okurek je hloubka výsevu. Pro výsev se používá jednouché pravidlo čtyřnásobku velikosti semene. Drobná semínka bylin proto není nutné vůbec zakrývat substrátem, jen je stačí mírně vmáčknout prstem. Semena sejeme do hloubky 1-2 cm a pokládáme je ostrou stranou semene vzhůru. Někteří pěstitelé se spíš přiklánějí k mělčímu výsevu za předpokladu, že půda nevysychá příliš rychle.

I když je vhodné nesít semena příliš hluboko, problém spočívá v příliš rychlém prosychání zeminy v případě, že je teplo a samozřejmě podmínky jsou také velmi rozdílné ve vztahu ke složení půdy, propustnosti atd. Důležité je proto kvalitní zavlažování, a to nejen během klíčení, ale po celou dobu růstu okurek. Ty vyžadují nejen světlé místo, závětří, kvalitní humózní prohnojenou půdu, ale především dostatek vláhy.

Okurky potřebují k růstu především dobrou závlahu, pamatujte na to a brzy se můžete těšit i na plody. Zdroj: Profimedia