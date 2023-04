Je nejvyšší čas vysít okurky salátovky. Pozor ale na chyby, připraví vás o úrodu

Čerstvě utržené okurky ze zahrádky jen tak něco nenahradí. Jejich pěstování je snadné, stačí jim dopřát trochu péče - a hlavně dost vláhy. Pak už rostou skoro samy. Zkuste pěstovat okurky salátovky rovnou ze semínek.

Vlastnoručně vypěstované salátovky se nedají s těmi kupovanými vůbec srovnávat. Jsou vždy naprosto čerstvé, křupavé, šťavnaté a neskutečně voňavé. V současné době je můžete pěstovat v mnoha odrůdách, na trhu je jich totiž opravdu pestrá nabídka.

Okurky měli v oblibě už staří Egypťané i Indové. A svoji popularitu okurky nikdy neztratily. Obsahují mnoho cenných vitamínů a našemu zdraví prospěšných látek - například draslík. Pro nízký obsah živin jsou okurky vhodnou stravou při dietách ke snížení nadváhy. Obsahují totiž převážně vodu a vlákninu, čímž působí pozitivně na činnost žaludku a střev.

Jak si předpěstovat okurky, se můžete podívat v následujícím videu:

Připravte okurkám půdu

Základem úspěšného pěstování okurek je nezbytná příprava odpovídající půdy. Pokud jste na podzim záhon zryli, upravte teď na jaře vrchní vrstvu pohrabáním, asi do hloubky 4 až 8 cm. Okurky vyžadují půdu dostatečně vyhnojenou a teplou. Proto není od věci zapravit do ní ještě před výsadbou například proleželý kompost. Měli byste to udělat zhruba 3 až 4 týdny před výsadbou sazenic, aby zemina stačila řádně uzrát.

Zhruba kolem poloviny dubna si můžete okurky předpěstovat ve skleníku na chodbě. Zdroj: Shutterstock

Pozor na větrné stanoviště

Správnému růstu okurek prospěje i vhodný výběr stanoviště. Nejvíce ocení světlé závětrné místo na plném slunci. Na připravené záhony vysévejte či vysazujte sazenice až po "zmrzlých mužích", aby nedošlo k poškození přízemními mrazíky. Čerstvě zasazené rostlinky lze ochránit krytem z bílé netkané textilie. Teplota půdy pro výsadbu sazenic by měla být alespoň 15 °C.

Nepodceňte výběr osiva

V každém ohledu si pořiďte vždy kvalitní osivo, nejlépe přímo od šlechtitele. Zvolenou odrůdu přizpůsobte vždy vašim podmínkám na zahradě.

Předpěstované sazenice okurek

Zhruba kolem poloviny dubna si můžete okurky předpěstovat už ve skleníku nebo doma na okně. Naplňte kelímky s odvodňovacím otvorem o průměru 6 až 8 cm výsadbovým substrátem obohaceným rašelinou a vložte do každého po jednom semínku.

Teplota místnosti a kvalita sazenic

Sazeničky k růstu potřebují samozřejmě světlo a také pravidelné střídání nižší teploty v noci. Nejlépe jim bude u okna v chladnější chodbě. V opačném případě mají tendenci růst rychle do výšky. Se zálivkou opatrně, substrát by neměl nikdy vyschnout, ani být přemokřený. Vypěstování kvalitní sazenice ze semínka trvá 3 až 4 týdny.

Vyberte nejlepší druh okurek pro vaši zahradu. Zdroj: Profimedia

Přímý výsev okurek na záhon

Mnoho pěstitelů seje okurky přímo do záhonu, často ještě před 15. květnem, ve snaze vyhnout se nebezpečné okurkové plísni, která mladé rostlinky může zničit. V současné době už lze pořídit i semena, která jsou proti mrazům odolnější. Vydrží v půdě i 2 týdny a vzejdou až po oteplení. Semínka vysévejte do hloubky 1 až 2 cm, jakmile vzejdou, protrhejte je. Mezi jednotlivými sazenicemi okurek by měl být rozestup asi 30 cm.

Zdroje: www.prima-receptar.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.zahradkarem.cz