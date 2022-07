Naše babičky sypaly v tuto dobu k okurkám popel a věděly proč. Udělejte to také

Víte, proč hnojit okurky a další zeleninu popelem? Není to žádná novinka, ale léty prověřený postup. Popel okurkám prospívá a zajistí vám báječnou sklizeň i chutné plody. Jak si připravit domácí přírodní hnojivo z popela?

Zdroje: www.prozeny.cz, chalupari-zahradkari.cz

Okurky budou plodit jako nikdy předtím

Popel je výborné hnojivo, nutno dodat, že výhradně popel dřevěný, který vzniká při spalování dřeva, dřevěných pelet i dřevěných briket. Spalujete-li jiná pevná paliva, pak se popel rozhodně ke hnojení nedoporučuje. Může totiž obsahovat další neznámé, či přímo toxické látky.

Pokud však máte o tom, co pálíte, přehled, pak se rozhodně nebojte popel použít. Když už se rozhodnete vyhodit jej, pak rozhodně na kompost, anebo raději vyrobte skvělé hnojivo třeba pro okurky.

I okurky pěstované na síti hnojivo z dřevěného popela ocení. Zdroj: rootstock / Shutterstock.com

Okurkám popel svědčí, ale proč?

Dřevěný popel obsahuje hodně draslíku i fosforu, ale žádný dusík. Také je to materiál bohatý na vápník a je silně zásaditý. Popel se proto nehodí ke kyselomilným rostlinám, jakou jsou pěnišníky, vřesy, borůvky a další. Pokud byste analyzovali pH popela, došli byste k výsledu 12! Takto zásaditou látku rozhodně něpoužívejte na jiné rostliny než ty, které upřednostňují alkalické půdy.

V období kvetení a zrání plodů už není dusík tolik důležitý, a proto je popel skvělým materiálem vhodným ke hnojení. Fosfor podpoří kvetení a draslík je nutný po celou dobu vegetace a především růst kořenového systému.

Ten správný čas pro hnojení okurek popelem je právě teď. Zdroj: Profimedia.cz

Vyrobte si hnojivo z popela. Okurkám jen prospěje!

Dřevěný popel je sice odpad, ovšem báječně se hodí nejen do kompostu, ale také k přímému použití. Popel můžete k rostlinám sypat a zapracovat do půdy nebo místo prolít vodou. Lze jej také zamíchat do vody a používat jako zálivku. Je to způsob jednoduchý a takové hnojivo je možné používat k okurkám i dalším plodinám či okrasným květinám. Vysoce alkalický popel se tímto způsobem hodně naředí, nicméně ne dost na to, aby byl vhodný pro přihnojení veškerých rostlin.