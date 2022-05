Okurky nebudete stačit sbírat, když dáte sazenicím hnojivo z kopřiv nebo droždí

Cena zeleniny stoupá. Neváhejte a vypěstujte si svou vlastní úrodu křupavých okurek pro celou rodinu. S tímhle hnojivem to dokážete!

Okurky patří v Čechách mezi nejoblíbenější druhy zeleniny. Jsou osvěžující (obsahují 95 % vody), nízkokalorické takže si je můžete vrchovatě dopřát i při dietě, a navíc jsou ještě bohaté na vitaminy a minerály, které vaše tělo potřebuje. Okurky jsou zároveň skvělý domácí lék proti zácpě a dají se využít i jako „zkrášlovadlo“ na výrobu vlasových a pleťových masek. Výborné jsou hlavně v létě, kdy pomáhají jako první pomoc při spáleninách od slunce.

Abyste hnojivo nemuseli kupovat, můžete si ho vyrobit z kopřiv nebo jetele, které obsahují velké procento dusíku. Zdroj: Shutterstock

Kopřivy jako zdroj živin...

Na to, abyste vypěstovali okurky, nepotřebujete být zrovna kovaný zahradník. Stačí, když dáte rostlince to, co potřebuje – slunce, propustnou půdu a ochranu proti plísním (velice účinná je třeba dřevovlna). Důležitou součástí vašeho zahradnického úspěchu je i hnojivo. Abyste ho nemuseli kupovat, můžete si ho vyrobit z kopřiv nebo jetele, který obsahuje velké procento dusíku. Jak na to: V záhonu vykopejte určitý počet jamek. Dno vysypte listy kopřiv, které jste předtím rozdrtili nebo nadrobno nakrájeli. Díky tomu rychleji zetlejí a budou schopné dát vitaminy vašim okurkám. Poté si vezměte špachtli a kopřivovou vrstvu opatrně smíchejte s trochou zeminy a vody. Nakonec ji zasypte deseticentimetrovou vrstvou kompostu a znovu bohatě zalijte. Právě jste vytvořili ideální živnou půdu pro svou okurkovou úrodu! Pak už stačí zasadit semena a zasypat je zeminou. Uvidíte, že krásně porostou.

V záhonu vykopejte určitý počet jamek. Dno vysypte listy kopřiv, které jste předtím rozdrtili nebo nadrobno nakrájeli. Zdroj: Shutterstock

Další vitaminové bomby

Pokud chcete, můžete vyzkoušet ještě další osvědčená přírodní hnojiva. Jedním z nich je třeba kvasnicový roztok. Připravíte si ho snadno: Ve větším kýbli rozmíchejte 15 g sušeného droždí, 15 lžic cukru a 6 litrů teplejší vody. Směs nechte přes noc odpočívat a ráno a večer použijte jako zálivku. Vyzkoušet můžete i mléčný roztok s jódem. Je vhodný pro vrostlejší sazenice okurek, které zároveň chrání proti různým bakteriím, hnilobám a plísním. Na výrobu roztoku potřebujete 500 ml mléka, 10 litrů vody a 10 kapek jódu. Všechny přísady smíchejte a zhruba 500 ml směsi nalijte do rozprašovače na květiny a aplikujte na sazenice po dobu 11 dnů.

Pozor na sousedy!

Chcete, aby vaše okurky hezky rostly a prospívaly? Kromě hnojiva a pravidelné zálivky si dejte pozor, jaké plodiny v sousedství vysázíte. Například brambory jsou špatná volba, protože uvolňují do půdy látky, které okurkám nesvědčí. Naopak dobrou partií jsou pro ně ředkvičky, které částečně fungují jako jejich „ochranka“. Když je zasadíte kolem záhonů s okurkami, budou je chránit proti škůdcům, jako jsou například mšice.



