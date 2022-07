Světle žluté tečky na listech okurek? Zpozorněte a ihned jednejte

Našli jste na listech okurek světle žluté tečky? Pak vaše okurky pravděpodobně napadly nebezpečné třásněnky. Pokud se vám nechce na své zahrádce používat chemii, máme pro vás tipy na přírodní postřiky, které vás jich dokonale zbaví.

Třásněnka (Frankliniella)

V případě, že najdete na pěstovaných rostlinách okurek třásněnky, jednejte okamžitě a pusťte se do jejich likvidace. Jedná se o hmyz, který dostal pojmenování díky svým dlouhým třásním na koncích úzkých křídel. Je jich něco kolem 5 500 druhů, bývají 1 až 3 mm dlouhé a mají bodavě sací ústní ústrojí, kterým vysávají šťávy z rostlin a přenášejí i některé choroby. Na poškozené rostlině po sobě zanechávají tmavě zbarvený, kapkovitý trus.

Abyste zabránili možnému výskytu třásněnek, pravidelně odstraňujte z rostliny oschlé části i okolní plevel. Zdroj: shutterstock.com

Jsou postrachem všech zahradníků

Nejvíce mají tito škůdci v oblibě rostliny okurek, které napadá většinou třásněnka chmelová, západní nebo zahradní. Dokáží se rozmnožovat rychlostí blesku, a proto je důležité se proti nim účinně a okamžitě bránit. Od věci není ani náležitá prevence. Tento škůdce dokáže zlikvidovat jak květy, tak listy a plody rostliny.

Jak třásněnky odhalit

Jakmile si na rostlinách všimnete malých, světle žlutých teček, okamžitě zpozorněte. Jedná se o první příznak přítomnosti nepříjemných třásněnek. Kdybyste nechali napadenou rostlinu bez pomoci, poškozené listy by postupně zhnědly a uschly. Rostlina okurky by tak byla značně oslabená a ohrozilo by to i úrodu. Jestliže najdete třásněnky i na květech, počítejte s deformovanými plody. Mnohem horším následkem však může být zavlečení viru mozaiky okurky, který způsobuje postupné zpomalení růstu rostlin a znemožní tvorbu květů.

V případě, že najdete na pěstovaných rostlinách okurek třásněnky, jednejte okamžitě a pusťte se do likvidace. Zdroj: shutterstock.com

Prevence vždy na prvním místě

Abyste zabránili možnému výskytu třásněnek, pravidelně odstraňujte z rostliny oschlé části i okolní plevel. Po konci sezony vždy zeminu na záhonu hluboce zaorejte, díky tomu zamezíte třásněnkám přezimovat v půdě. Kromě jiného střídejte i vysévané plodiny a hlídejte si kvalitu výsadbového materiálu. V okolí okurek můžete také nainstalovat lepové desky, které třásněnky přitahují a zároveň likvidují.

Vyrobte si přírodní insekticidy podle našich babiček

Mýdlový roztok

Nastrouhejte 2 lžičky mýdla a smíchejte se čtyřmi litry vody. Mýdlový roztok účinkuje nejen proti třásněnkám, ale také proti mšicím a roztočům.

Česnek s cibulí

Potřebné ingredience (můžete upravit dle potřebného množství postřiku):

300 g česneku

200 g cibule

1 l vody

4 g tekutého mýdla

Cibuli rozsekejte najemno a česnek utřete či rozmačkejte. Takto připravené suroviny vložte do odpovídající nádoby, zalijte vodou a nechte dva dny louhovat. Po uplynutí náležité doby tekurinu slijte. Následně do ní přidejte tekuté mýdlo a vše důkladně promíchejte. Na okurky aplikujte rozprašovačem formou postřiku.

Z cibule a česneku si můžete připravit prvotřídní postřik. Zdroj: shutterstock.com

Účinný vlaštovičník s pepřem

Potřebné ingredience:

300 g čerstvých rostlin

1 l vody

100 ml vývaru ze 1 g pepře

4 g mýdla

Připravenou dávku vlaštovičníku zalijte vodou a nechte 24 hodin louhovat. Mezitím si připravte 100 ml vývaru z černého pepře a nechte ho vychladnout. Výluh z vlaštovičníku přeceďte a smíchejte s pepřovou vodou, 1 l vody a 4 g mýdla. Opět používejte jako postřik.

Kombinace přírodních postřiků

Složení postřiků můžete různě obměňovat a kombinovat a je možné je aplikovat i několikrát za den. Vždycky je třeba postřik znovu provést také po dešti.

Přirození nepřátelé třásněnek

Obvykle si s třásněnkami poradí slunéčka, ploštice, zlatoočky nebo pestřenky. Když třásněnky na okurkách najdete a vaše zahrada je zdravá a přirození nepřátelé třásněnek se na ní vyskytují, často si s nimi poradí sami. Pokud však pěstujete okurky ve skleníku nebo fóliovníku přemnoží se tak, že mohou vaše rostliny i zahubit.

