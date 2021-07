Jak správně prostřihat listy okurek, abyste je uchránili před chorobami

Okurky jsou pro zahradníky zásadní. Ten, kdo je nepěstuje, jako by nebyl. A každý touží po bohaté a kvalitní úrodě. Víte, jak zvýšit jejich výnos? Vsaďte na správné prostřihávání.

Zdroje: farm-cs.desigusxpro.com, zahradnickakucharka.cz, recepty.naseinfo.cz

Ano, český národ je opravdovým a naprosto speciálním milovníkem okurek. Většinou u nás rostou na každé zahrádce a pěstitelé se vzájemně předhánějí nejen v úspěšné péči, ale i v předávání zkušených rad a podnětů, jak mít okurky lepší, zdravější či více chutnější. K diskusím je toho na toto téma opravdu mnoho.

Proč prostříhávat okurky

Bohatá sklizeň je opravdu snem každého, kdo má alespoň pár záhonků této oblíbené plodiny. Ale ne každý ví, že výnos dokáže zvýšit správný prostřih listů. Jedná se nejen o prevenci, ale pomůže to i správnému a zdravému růstu.

Při nekontrolovaném růstu se utváří spousty neúrodných samčích květů a rostlina se začne zbytečně větvit a houstne. Zdroj: shutterstock.com

Když pravidelně odstraňujete nežádoucí listy, formujete tak okurkové keře a dáváte dopředu šanci úrodě kvalitních okurek. Při nekontrolovaném růstu se totiž utváří spousty neúrodných samčích květů a rostlina se začne zbytečně větvit a houstne. Díky tomu se ke všem listům také nedostane tolik potřebné světlo a vzduch. Postupně se zbytečně vysiluje a vystavuje se většímu procentu možných a zbytečných nemocí.

Které listy odstraňovat

Aby se rostlina zbytečně nezahustila, je potřeba zbavit rostlinu nejen suchých spodních listů, ale i celých stále dorůstajících nových bočních výhonků.

Správně provedený a pravidelný prostřih vám přinese okurky skvělé chuti. Zdroj: shutterstock.com

Většina choroboplodných zárodků se nachází a přežívá v půdě a do rostlin se mohou snadno dostat přes jejich poškozenou část. Listy jsou v tomto ohledu více náchylné než samotné stonky okurek. A preventivní prostříhávání okurek dokáže těmto problémům předejít už v počátku.

Stačí dodržet pár důležitých zásad

Už ve chvíli, kdy jsou sazenice dostatečně vzrostlé a mají minimálně osm pravých listů na hlavním stonku, můžete přistoupit k jejich prostřihu či prořezu.

Postupně okurky zbavujte všech listů, které se dotýkají země. Nestříhejte jen jejich části, ale pečlivě je odstraňte celé hned u stonku. V tento den je raději nezalévejte, dáte jim tak možnost, aby mohly dobře zatáhnout čerstvou ránu. Okurkové keře skvěle provzdušníte a zároveň minimalizujete jejich kontakt s půdou.

Prostřihávejte nepotřebné listy okurek, pomůže to i správnému a zdravému růstu. Zdroj: shutterstock.com

Listy nikdy neodlamujte. Prostřih či prořezávání provádějte pouze s ostrými sterilizovanými zahradnickými nůžkami nebo pomocí nože. Nástroje stačí před použitím nechat 5 až 10 minut povařit ve vodě.

Prořezávání se provádí pravidelně po celou dobu pěstování, a to nejméně jednou do týdne. Proceduru si naplánujte nejlépe na ráno, protože do večera se řez zacelí a rostlina se tak vyvaruje mnohým infekcím, které by mohly propuknout během vlhkých nocí. Teplota vzduchu na toto ošetření by neměla klesnout pod 20 °С.