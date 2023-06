Okurky: Pro velkou úrodu je nutné protrhávat jim listy. Které? Podívejte se

Chcete maximalizovat úrodu okurek? Zaměřte se na jejich listy. Protrháváním těch správných můžete lahodnou křupavou úrodu až zněkolikanásobit. Podívejte se, jak na to.

Když se vám podaří vychytat veškeré drobnosti ohledně péče o okurky, nejsou na pěstování nijak náročné. Abyste si zajistili skutečně bohatou úrodu, musíte jim věnovat trochu svého času, i když by si s největší pravděpodobností vystačily jen s pravidelnou zálivkou. Jak s okurkami zacházet, aby rostlinka nejen prospívala, ale také hodně plodila?

Zaměřte se na listy

Okurky jsou náročné na zálivku, s tím pak ale může vyvstat potíž s plísní na listech, která dokáže úrodu zhatit. Plíseň nemusí mít příčinu ale jen ve vydatné zálivce. Podívejte se, jak kontrolovat listy, kdy zpozornět a hlavně jak proti plísni bojovat a nepřipravit se o šťavnaté křupavé plody:

Listy protrhejte

Rostlince, která má dostatek živin z půdy, se bude dařit dobře, poroste do výšky nebo délky a listů bude mít nadbytek. Právě ale velké množství listů je to, na co byste se měli zaměřit, pokud chcete sklízet pěknou zásobu okurek.

Proč? Důvodů je hned několik. I když listy vypadají na první pohled zdravě a nic jim nechybí, rostlinu velký počet listů zbytečně vysiluje. Čím víc listů rostlina má, tím víc jich musí uživit. Pak už ale nezbývá tolik energie na výživu plodů a to není žádoucí. Starší listy jsou navíc mnohem náchylnější k chorobám a ty se pak mohou rozšířit na zbytek rostliny, což by úrodě rozhodně neprospělo. Proto je dobré se odrostlých a starých listů včas zbavit. Rostlinku provzdušníte, blahodárné sluneční paprsky se dostanou ke všem plodům a dodají jim potřebné teplo a světlo.

Velkou pozornost věnujte listům, na nich závisí bohatá úroda. Zdroj: Shutterstock

Jak na to?

Určitě si na pomoc vezměte ostré nůžky. Rostlinka je přece jen křehká a při nešikovné manipulaci a odtrhávání rukou byste ji mohli poškodit nebo dokonce polámat. A na jaké listy se zaměřit? V první řadě se zaměřte na listy, které jsou staré, nažloutlé, nebo viditelně nejsou v nejlepší kondici. Postupujte od spodní části rostliny. Posléze se přesuňte na celou rostlinu a hledejte boční výhonky, ty poté nůžkami opatrně odstřihávejte. Dělejte to tak hned za prvním listem.

Pravidelná zálivka nestačí, musíte pečovat i o listy okurek. Zdroj: Shutterstock

Dopřejte jí rekonvalescenci

Asi nemusíme připomínat, že rostlina je živý organismus a potřebuje také jemné zacházení. Odstranění listů je pro ni sice důležitý, ale poměrně velký zásah. Dopřejte jí proto čas na to, aby se mohla zase vzpamatovat a nabrat sílu. Proto rostlinu v den zákroku nezalévejte. Prostřihávání neprovádějte dřív, než má rostlina osm pravých lístků. Zároveň je dobré zbavit ji listů hned ráno, aby se mohly rány přes den zacelit.

Zdroje: www.youtube.com, chalupari-zahradkari.cz, www.nasezahrada.com