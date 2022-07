Plíseň a škůdci dokáží úplně zdecimovat okurky: Jak pomůžou česnek a cibule?

Krátce před sklizní zeleniny na zahradě je třeba ji řádně ošetřit, aby ji na poslední chvíli nenapadli nejrůznější škůdci či plísně a veškeré vaše snažení a měsíce práce nepřišly vniveč. Na trhu existuje spousta chemických postřiků, které sice jsou účinné, ale nejsou zrovna ekologické. Dokonalou práci lze ale odvést i podstatně šetrněji. Na mšice a plísně skvěle platí česnek a cibule. Víte, jak je použít?

Zdroje: ceskestavby.cz, zahradkarskaporadna.cz, seminka-chilli.cz

Je více než jasné, že proti nejrůznějším škůdcům je třeba bojovat prakticky od samého začátku, kdy zeleninu na své zahradě vysadíte. Nejvíce je ale třeba rostliny chránit krátce před sklizní, kdy útoky mšic a plísní hrozí nejvíce. Nejčastěji napadají ve velkém okurky, které pak zvládnou během chvíle zcela zničit, a vy tak můžeme přijít o značnou část úrody.

Okurky je třeba ošetřit postřikem. Ideálně ekologickým a šetrným. Zdroj: Shutterstock

Chemický postřik raději ne

Zahrádkáři nejčastěji vsázejí na chemické postřiky proti škůdcům. A vlastně se ani není čemu divit. Jsou účinné, na trhu jich existuje obrovské množství a úrodu spolehlivě ochrání. Jenže se k nim váže jedno podstatné negativum. Při používání chemie je totiž nutné dodržovat určitou ochrannou lhůtu, nejčastěji čtrnáct dní, během které nesmíte zeleninu konzumovat, neboť je zdraví nebezpečná.

A i po uplynutí ochranné lhůty není možné říct, zda budou vypěstované plody stoprocentně bezpečné. U dětí pak mohou zbytky chemikálií při konzumaci způsobit například žaludeční potíže. Chemicky ošetřené rostliny jsou rovněž jedovaté i pro hmyz, který je zcela neškodný.

Postřik z cibule a česneku

Naštěstí je možné si vyrobit zcela ekologický postřik, který není nijak nebezpečný a svou práci splní dokonale. Jednou z nejúčinnějších metod je ošetřování rostlin s pomocí výluhu z česneku a cibule. Pro zesílení účinku do něj můžete přidat ještě chilli papričky.

Cibule zamezují množení bakterií, česnek zase zatočí s plísněmi. Zdroj: Alena Haurylik / Shutterstock.com

Na přípravu pálivého roztoku budete potřebovat zhruba jednu palici česneku, půl kilogramu cibule a případně také 250 gramů chilli papriček. Zeleninu zalijte 15 litry čisté vody a všechno společně rozmixujte. Nechte přes noc louhovat, druhý den postřik přelijte přes cedník a je hotovo. Roztok nalijte do rozprašovače následně ošetřete okurky, rajčata, papriky či další druhy zeleniny. Cibule i česnek zatočí s plísněmi a odeženou i mšice.

Pomůže i výluh z tabáku a listů rebarbory

Nejen cibule s česnekem, ale také tabák nebo například listy rebarbory pomohou v boji proti mšicím. Do starého hrnce nasypte 150 gramů tabáku a zalijte jej třemi litry horké vody. Hrnec pak uložte na teplé místo na 24 hodin. Následně jej dokonale přeceďte, nalijte do rozprašovače a můžete se pustit do postřiku rostlin.

V případě rebarbory nám postačí její listy. Ty nasekáme najemno a společně je v rukou pomačkáme. Přendáme je do kýble a zalijeme je větším množstvím vody. Na teplém místě necháme listy ve vodě louhovat dva dny, slijeme a postřik je na světě. Rebarborový výluh funguje skvěle i na fazole napadené mšicemi.