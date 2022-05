Okurky: Jakým způsobem protrhat staré listy, abyste maximalizovali úrodu

Okurky pěstuje v současné době na zahrádce snad každý. Pokud si chcete zajistit maximální úrodu, postarejte se o ně co nejlépe a využijte trik našich babiček, které rostlinám odstraňovaly staré listy.

Okurky jsou na českých zahrádkách opravdu oblíbenou plodinou a pěstitelé se často vzájemně předhánějí nejen v péči, ale i v předávání pěstitelských zkušeností a rad. Téma je jasné, každého z nich totiž zajímá, jak docílit těch nejlepších, nejchutnějších a největších okurek.

Okurka setá (Cucumis sativus)

Rostlina se řadí do čeledi tykvovitých a původem pochází z Indie a Číny. Není se tedy čemu divit, že má ráda teplo a vlhko. Do střední Evropy se dostala pravděpodobně s Římany. Okurky jsou plazivé nebo popínavé rostliny s jednoduchými střídavými listy a žlutými pětičetnými květy. Rod zahrnuje asi 60 druhů a je rozšířený v tropech a subtropech Starého světa. Nejvíce druhů se vyskytuje v Africe a některé kulturní druhy zdomácněly i v Americe.

Okurky jsou na českých zahrádkách opravdu oblíbenou plodinou a pěstitelé se často vzájemně předhánějí nejen v péči, ale i v předávání rad. Zdroj: shutterstock.com

Okurky jsou zdravé a perfektní na diety

Okurky mají velmi vysoký obsah vody, a to až 96 až 97 %. Takže jejich konzumaci můžete započítávat i do pitného režimu. Neobsahují téměř žádný tuk a bílkoviny, sacharidů je v nich tak 1 až 2 %, a to ještě formou ovocného a hroznového cukru. Bezvadně se tedy hodí k redukci tělesné váhy. V okurkách najdete také vitamíny A, B a C a významné vysoce zásadité minerály jako draslík, vápník, fosfor, hořčík a železo.

Okurkám staré listy nesvědčí

Bohatá sklizeň je snem každého, kdo má alespoň pár rostlinek této oblíbené plodiny. Avšak ne každý ví, že může výnos podstatně zvýšit správnou péčí o listy. Pomůže to i správnému a zdravému růstu rostlin. Když budete pravidelně odstraňovat nežádoucí listy, máte větší šanci na úrodu kvalitních okurek. Jakmile budou okurky růst nekontrolovaně, budou vytvářet velké množství neúrodných samčích květů a rostlina se začne zbytečně větvit a houstnout. Nejenže se bude vysilovat, ale ochudí se tak o tolik potřebné světlo a vzduch. Okurky budou kvůli tomu mnohem méně odolné vůči mnoha chorobám.

Okurky ošálíte, výsledek je zaručen

Okurky mají rády hnojení, které kromě jiného zvyšuje tvorbu listů. Ovšem rostliny okurek na ně ve chvíli, kdy jsou doslova obsypány listy, nereagují. Z tohoto důvodu se přestanou tvořit i listy nové. A tak nezbývá, než rostlinu přesvědčit o opaku. A to je důvod, proč je nutné staré listy odstranit.

Které listy okurek odstraňovat?

Aby nedošlo k nadměrnému zahuštění celé rostliny, zbavte ji nejen suchých spodních listů, ale časem i celých stále dorůstajících nových bočních výhonků. Odstraňujte je hned za prvním listem. Nemusí to však být pravidlem u všech odrůd. Silné sazenice salátovek mohou velmi dobře plodit i na vícero výhonech.

Okurky jsou plazivé nebo popínavé rostliny s jednoduchými střídavými listy a žlutými pětičetnými květy. Zdroj: shutterstock.com

Kdy je ten správný odstraňovat listy okurek

Už ve chvíli, kdy jsou sazenice dostatečně vzrostlé a mají minimálně osm pravých listů na hlavním stonku, můžete přistoupit k jejich prostřihu či prořezu.

Listy okurek nikdy neodlamujte, ale stříhejte

Postupně okurky zbavujte všech listů, které se dotýkají země. Nestříhejte pouze jejich části, ale pečlivě je odstraňte celé hned u stonku. V tento den je raději nezalévejte, dáte okurkám šanci zatáhnout čerstvou ránu. Okurkové keře skvěle provzdušníte a zároveň minimalizujete jejich kontakt s půdou. Prostřih či prořezávání provádějte pouze s ostrými sterilizovanými zahradnickými nůžkami nebo pomocí nože, nikdy listy neodlamujte. Prořezávání se provádí pravidelně po celou dobu pěstování, a to nejméně jednou do týdne. Nejlepší je to hned po ránu, protože do večera se řez zacelí a rostlina se tak vyvaruje mnohým infekcím, které by mohly propuknout během vlhkých nocí.

