Listy okurek žloutnou: Levná tableta z lékárny umí zachránit i ty na odpis

Trápí vaše okurky neustálé změny počasí, žloutnou jim listy a vypadá to, že to nevydrží? Pak vyzkoušejte jednoduchý trik, jak je „postavit zpátky na nohy". Stačí jedna tabletka z lékárny a uvidíte, jak se opět dostanou do formy.

Co český zahrádkář, to pěstitel a milovník okurek. Okurky totiž patří mezi naši nejoblíbenější a nejpěstovanější zeleninu. Ne každému se ale daří tuto svěží zeleninu přivést k bohaté úrodě. Okurkám totiž v důsledku razantních změn počasí rády žloutnou listy.

Pokud myslíte, že je po nich a skončí na kompostu, tak než to uděláte, vyzkoušejte poslední možnost, jak je vzkřísit. Stačí si zakoupit dva osvědčené přípravky v lékárně. Lze vyzkoušet i různé přírodní životabudiče, ale úspěch vám nikdo nezaručí.

Raději tedy vsaďte na jistotu a už vyrážejte do lékárny, ať nepřijedete pozdě a rostlinám ještě stihnete pomoci. Budete tedy potřebovat kyselinu jantarovou, která se často užívá u lidí jako doplněk stravy. Podporuje totiž imunitu a optimalizuje metabolické procesy. To umí i u rostlin, tudíž je pro ně také velmi prospěšná. Druhým přípravkem, který je nutný, je čpavek neboli amoniak.

Žloutnou vám okurky a listy? Pak je zle! Zdroj: TanakDusun / Shutterstock

K přípravě roztoku potřebujete kyselinu jantarovou a amoniak

Když tyto dvě přísady máte, můžete začít s přípravou roztoku. Připravte si 200 mg neboli dvě tablety kyseliny jantarové, litr vody a lžičku čpavku.

Tablety kyseliny jantarové rozdrťte a rozpusťte ve vodě. Když bude směs hotová, přidejte do ní amoniak a vše přelijte do rozprašovače. Poté aplikujte na okurky a opakujte každý den po dobu jednoho týdne. Pokud se ani poté rostliny nezmátoří, není jim už pomoci.

Už po čtyřech dnech byste měli vidět první střípky úspěchu. Pokud tomu tak bude, neváhejte a podpořte jejich uzdravování tím, že do půdy okolo nich přimícháte nadrobno nasekanou slupku od banánů. Ta totiž obsahuje celou řadu pro rostliny prospěšných látek. Vaše okurky se tak dostanou do formy rychleji a nebude hrozit poškození kořenů, které právě prochází regenerací.

U kopřiv je pro hnojení důležitá nať. Zdroj: Pixabay

Podpořte stav okurek výživou za pomoci kopřivové jíchy

Dalším trikem, který můžete vyzkoušet, pokud chcete regeneraci okurek podpořit, je příprava kopřivové jíchy. Tento plevel, který běžně roste na zahradách, je nepříjemný a my ho konečně můžeme řádně využít. Použijte kopřivu dvoudomou nebo žahavku. Důležité je sbírat nať předtím, než vykvete nebo začne tvořit semena. To je totiž období, kdy má nejvíce prospěšných látek. Jde o vitamíny A, B, C, E a minerály jako železo, vápník a draslík. Pokud chcete do jíchy přidat více živin, přidejte řebříček nebo měsíček.

A teď už k samotné přípravě jíchy pro okurky. Ta vám bude trvat asi deset dní, podle počasí, jaké bude venku panovat. Nejméně to bude týden. Natrhejte velké množství kopřivové natě. Nezapomeňte si vzít rukavice. Nať vložte do smaltované nádoby, zalijte vodou a nechte na teplém místě kvasit. Po týdnu hnojivo zkontrolujte a buď ho můžete začít používat nebo mu dejte ještě pár dní k dobru. Že je jícha hotová, poznáte podle toho, že přestane pěnit a listy se rozpadají.

Jíchu pak můžete použít dvěma způsoby. Jako klasickou zálivku nebo postřik. Nezapomeňte ji však naředit. Sceďte ji a pak ji pro zálivku zřeďte v poměru jedna ku deseti a na postřik jedna ku patnácti. Dvakrát týdně aplikujte postřik a jednou týdně zálivku, dokud se stav okurek nezlepší.

