Jak moc je jedovatý oleandr. Dospělého člověka dokáže zabít i malé množství

Oleandry – stejně, jak jsou krásné, jsou i smrtelně jedovaté. Bohužel se ale nevyskytují v našich končinách tak přirozeně, jako v zemích s teplejším klimatem, kde lemují zcela běžně zahradní cesty a zajišťují v letních dnech tolik žádaný stín. Takto my, kdo je pěstujeme, je musím na zimu i v květináčích stěhovat do teplejších prostor. Nikdy bychom je ale neměly umístit třeba do dětského pokoje.

Zdroje: cs.haenselblatt.com, www.nasezahrada.com, www.magazinzahrada.cz

Ptáte se proč? Jak jsme řekli již v první větě – jsou totiž nejen krásné, ale i smrtelně jedovaté.

Navíc není žádná část, která by jedovatá nebyla – nejsou to jen plody, ale celý strom. Sušením se sice číst jedů neutralizuje, ale kdo by to riskoval. V teplejších oblastech, které jsou domovinou tohoto keře, je oleandr k vidění v neuvěřitelně pestré směsici barev, tvarů i velikostí. Zde jsou však všichni seznámeni s jeho toxicitou. U nás je opatrnost na místě.

V teplejších oblastech, které jsou domovinou tohoto keře, je oleandr k vidění v neuvěřitelně pestré směsici barev, tvarů i velikostí. Zdroj: Profimedia

Pozor na děti a čtyřnohé miláčky

„Rozhodně bych žádné rodině nedoporučovala, aby měla oleandr kdekoli, kde se mohou zdržovat děti. Je totiž celý jedovatý, a to velmi, a obzvláště u dětí jsou evidovány četné otravy,“ informuje botanička Jana Množná. „Určitě bych apelovala striktně na všechny rodiče, aby tento krásný okrasný strom odstranily naprosto z domu, a nahradili jej jinou, méně nebezpečnou rostlinou, a ne smrtelně jedovatým oleandrem. Stejná obezřetnost platí i pro domácí mazlíčky.“

Až hříšná krása

S oleandry je to podobně, jako s jablkem v ráji, které zlákalo Evu a Adama ke hříchu a předurčilo tak budoucnost celého lidstva. Nádhera oleandrů – jak krása jejich růžových květů, tak i vůně, nás lákají blíže, ale přitom bychom se měli držet skutečně co nejdál. Přitom samotné pěstování oleandru není nijak náročné, ale bohužel, jeho zazimování v teplejším prostředí je součástí úspěšného pěstování.

Pozor na zimu a déšť

U nás pěstujeme oleandr jako přenosnou rostlinu. V létě ji vystavíme slunci a v době květu ji pravidelně zaléváme, protože má ráda stálou vlhkost. I substrát proto ponecháváme ideálně vlhký, a zaléváme jej až ke kořenům stromečku. Naopak květy nadměrnou vlhkost nemilují, proto se oleandrům daří spíše někde pod stříškou, abychom je chránili před deštěm. Samozřejmě milují světlo, proto i v zimě je lepší zajistit jim dostatečně světlou místnost na přezimování, kde se teploty drží mezi 2 a 8 °C.

V domovině znalí, u nás je lepší se vzdělat

Vlastí oleandrů je Středozemí a subtropické oblastí Asie, kde dosahuje dokonce výšky až 4 metrů. Většinou je známe jako stálezelené keře nebo dokonce menší stromy, jejichž květy nás vábí obklopeny útlými listy, jež jsou dlouhé až 15 centimetrů. A nejsou to pouze květy…. jsou to květy, větve a právě především listy, které jsou smrtelně jedovaté. V nich se shromažďuje látka zvaná glykosid.

Oleandry - krásné, ale smrtelně jedovaté Zdroj: Profimedia

Otrava a její příznaky

Otrava oleandrem se projevuje jako každá otrava – tedy začíná nevolností. Když ale požijeme větší množství listu, stonku, větve či květu, hrozí nám smrt.

„Na druhou stranu je jakousi polehčující okolností, že vzhledem k velice zvláštní a nedobré chuti rostliny je u nás hlášeno velice malé množství skutečných otrav u lidí. Naopak je vysoká úmrtnost u zvířat, včetně psů, koček, krav, koní, a dokonce i ptáků. Požití i malého množství může způsobit vážné onemocnění nebo smrt, nehraje navíc roli, zda je rostlina čerstvá nebo sušená,“ doplňuje Jana Možná. „Byly známy dokonce i případy, kdy k otravě došlo ne přímým požitím části rostliny, ale i například požitím vody z vázy, kde byly větve oleandru vystaveny.“

Gumovitá šťáva může způsobit podráždění, když přichází do kontaktu s pokožkou, a dokonce i kouření z hořící rostliny může způsobit závažné nežádoucí účinky.

Symptomy otravy oleandry zahrnují:

Bolest hlavy

Rozmazané vidění

Slabost a letargie

Mdloby

Bolest žaludku, nevolnost, zvracení, průjem

Nízký krevní tlak

Nepravidelný srdeční tep

Deprese

Závratě a dezorientaci

Ospalost

Zmatek

Podle Národního zdravotního ústavu je důležité včasné přivolání pomoci, kdy se riziko smrti výrazně snižuje. Doporučeno je však ani nevyvolávat zvracení, aniž se poradíte s lékařem.

Takže pozor, než začnete doma pěstovat oleandr, raději se informujte o možných problémech.