Právě teď je ideální čas množit oleandr. Zvládne to i nešika, když dodrží postup

Uchvátil vás svou krásou a vůní květů středomořský oleandr? Právě nastal čas jeho množení řízky. Jedná se o banální záležitost, kterou snadno dokáže i každý začátečník bez předchozích zkušeností.

Propadli jste půvabu oleandrů? Nejednoho milovníka květin nadchla tato rostlina na dovolené v přímořské destinaci. Známé jsou především z oblastí Středomoří a zemí s teplým klimatem. Oleandry již na dálku zaujmou svými pestrobarevnými květy v mnoha variacích a svým exotickým vzhledem.

Postupem času se tyto keře či stromy dostaly i do našich končin, kde se jim s úspěchem daří a stávají se stále oblíbenější rostlinou zahrad a teras. Pokud už jeden oleandr doma máte a přáli byste si rozšířit jeho řady, namnožte si ho sami. Nejedná se o nic složitého.

Inspirovat se můžete v následujícím videu:

Oleandr obecný (Nerium oleander)

Tento dekorativní keř je původem ze Středomoří, ale setkáte se s ním také na Blízkém Východě a v Číně. Jedná se o stálezelenou dřevnatou rostlinu, která v teplých oblastech kvete po celý rok. U nás je období květu kratší a trvá zpravidla od května až do konce října.

Pokud chcete mít rostlinu plnou květů, měla by být umístěna na slunném místě v závětří. Některé odrůdy dorůstají až do výšky 3 metrů, ale jsou i trpasličí, jež dosahují 1 metru. Celkem existuje až 160 druhů tohoto keře s květy v barvě bílé, růžové, červené i fialové. A jak si tento krásný keř namnožit? Máte hned několik možností.

Prvních pár listů by mělo být vždy nad zeminou. Zdroj: Iryna Inshyna / Shutterstock.com

Klasické řízkování

Nejjednodušší způsob množení oleandru je pomocí stonkových řízků. Provádí se zpravidla v době tvarování rostliny. A co k němu budete potřebovat? Připravte si ostrý vydezinfikovaný nůž nebo zahradní nůžky, menší květináče, substrát pro výsev a množení rostlin a také stimulátor růstu.

Řízky odebírejte pouze z letošních výhonů, které nemají květy. Nejprve z nich odřízněte vrcholové řízky, těm bez květům se říká „polovyzrálé“. Nejsou už úplně měkké, ale doposud nezdřevnatěly. Řízek by měl být dlouhý zhruba 15 až 20 centimetrů.

Z připravených řízků odeberte veškeré spodní listy i s řapíky a zbylé listy pokraťte. Spodní část potom seřízněte ostrým nožem našikmo. Tento řez by měl být dlouhý asi 1 až 2 centimetry. Řeznou část následně obalte v práškovém stimulátoru růstu. Díky tomu se rychleji vytvoří řízku kořenový systém a bude podpořen celkový růst nové rostliny.

Potom vsypte do připravených květináčů substrát a vysaďte do každého z nich po jednom řízku, který přitlačte do půdy prsty. Prvních pár listů by mělo být vždy nad zeminou. V tento moment půjdu zvlhčete pomocí rozprašovače a rostliny umístěte na dostatek světla. Vyhněte se však přímému slunci, prudké paprsky by mohly novou rostlinu značně poškodit.

Řízkování oleandru zvládne každý. Zdroj: Profimedia

Nechte oleandr pustit kořeny

Pokud vám připadala výše uvedená varianta složitá, máme pro vás i ještě jednodušší způsob. Odříznuté větvičky nechte jednoduše zakořenit ve sklenici s vodou, případně je můžete píchnout do vlhkého písku. Jakmile řízek pustí kořeny, můžete ji přesadit do květináče se substrátem. Pokud chcete podpořit jeho budoucí kvetení, zaštípněte opatrně řízku jeho vrchol.

Zdroje: www.nkz.cz, www.ceskestavby.cz, www.farmer-online.com