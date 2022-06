Co právě teď potřebuje oleandr, aby bláznivě kvetl až do podzimu

Jak pěstovat krásné, ale jedovaté oleandry? Jsou to jedny z velmi pěkných teplomilných keříků či stromků, které však vyžadují určitou péči. Jen pak vás budou těšit krásnými květy celé léto až do podzimu. Vypěstujte si krásné oleandry u vás doma.

Oleandry si vypěstujte doma

Můžete začít třeba tím, že si koupíte sazenici, anebo si namnožíte sami oleandr z keře od známého. Řízky můžete odebrat z konce větví, které ještě nejsou dřevnaté. A nejjednodušším způsobem je očistit zhruba 15 cm řízky do poloviny od listů, vhodit je řezem dolu do PET lahve a přilít zhruba 6 cm vody. Oleandry lépe pouštějí kořeny ve vyšší vzdušné vlhkosti. PET láhev je tak pro ně ideální a pro vás také. Dobře do ní uvidíte a můžete kontrolovat dostatek vody i to, jak se kořínky vyvíjejí.

Oleandry lze úspěšně pěstovat i v nádobách. Jejich přezimování venku je většinou neúspěšné. Zdroj: Profimedia

Teplomilné oleandry pěstujte na vhodném stanovišti

Oleandry potřebují hlavně slunce. Sázíme je do nádob, pamatujte, že je budete muset na zimu přemístit na světlé chráněné stanoviště s teplotou mezi 10 až 15 °C. Nádoba by měla mít dobrou drenáž a zeminu, která je dobře propustná, ale má dostatek živin.

Z počátku je nutné oleandry přiměřeně a v horkých dnech i dost často zalévat, ale jakmile se chytí a dobře zakoření, budou na tom s hospodařením s vláhou o poznání lépe a vydrží i krátká období sucha.

Když začínají oleandry nasazovat na květ, tedy nyní v červnu, je vhodná doba pro přihnojení a používání dešťové vody. Oleandry dokáží kvést bez přestání celou sezónu. Pokud je nepomlátí déšť nebo nezničí neopatrné zalévání, květy jsou krásné dlouhou dobu a bez přestání nakvétají nové.

Plnokvěté olendry mají květenství citlivější. Chraňte je před deštěm Zdroj: Ellita / Shutterstock.com

Pozor na škůdce na oleandrech

Oleandry mohou trápit škůdci i nemoci, tak jako všechny ostatní rostliny, a vůbec jim nevadí, že je oleandr toxický. Puklice, mšice i svilušky se mohou objevit i na oleandrech, stejně jako plísně. Používejte na ně postřiky jako na okrasné rostliny v zahradě. Zkuste se vyvarovat aplikaci spreje na květenství, která pak mohou vadnout a zahnívat. Předevěvším plnokvěté oleandry k tomu tíhnou.