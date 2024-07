Napadlo by vás, že použitý olej nemusí být jen odpad bez dalšího využití, ale můžete jej s klidem upotřebit dokonce na vlastní zahradě? I když některým lidem mohou z takové představy vstávat vlasy na hlavě, nejde o nic špatného.

Středoevropská kuchyně je do značné míry založena na smažených jídlech, a proto není divu, že se nám v domácnostech hromadí použitý olej. Ti uvědomělejší z nás jej ukládají do speciálních nádob a vyhazují do kontejneru, který je určený právě pro tento druh odpadu, mnozí bohužel stále vylévají olej do dřezu. Je to ale zbytečné, protože s ním můžeme ještě pomoci zahradě.

Klidně i do kompostu

Pokud máte také představu, že olej může na zahradě jen a jen škodit, pak je na čase zamyslet se nad některými možnostmi jeho využití právě zde. Hovoříme přitom o kuchyňském, tedy jedlém oleji. Na ten syntetický motorový raději v tuto chvíli zapomeňme.

Tak tedy: olej, který má už něco za sebou a nechceme jej využívat na další přípravu jídla, můžeme s klidným srdcem po menších částech přidávat do kompostu. Ani podle zkušených zahradníků v něm totiž neuškodí.

K likvidaci plevele

Zatímco kompost je místem likvidace oleje, je ještě další způsob, který jej dokonce znovu využije ke splnění prospěšného zásahu. Právě on totiž dokáže likvidovat plevel, a dokonce i některé škůdce.

Stačí jej nalít do nádobky s jemným, ale opravdu jemným, rozprašovačem. Pak už se můžeme vydat na zahradu a pečlivě postříkat nechtěné rostliny, případně napadené listy těch, které chceme ochránit před nevítanými hosty.

close info shutterstock.com zoom_in Použitý olej můžeme recyklovat při hubení škůdců

Přírodní pomoc

Olej na listech a povrchu těl škůdců vytvoří nepropustný povlak, který zabraňuje dýchání, jako nezbytnému životnímu projevu. Proto si můžeme být jisti, že při pečlivě provedeném ošetření zůstanou na zahradě brzy jen ty správné a také zdravé rostliny.

Olej je přírodní látka, některé jsou dokonce lisované za studena, není tedy důvod obávat se velkého zamoření pozemku. Jiné by to bylo v případě, kdybychom na zahradu vylili vanu oleje syntetického, ale to nikoho samozřejmě ani nenapadne…

Využívejte ho vícekrát

Pokud máte pocit, že se koupený olej v kuchyni “snad někam ztrácí”, zamyslete se nad jeho efektivnějším využitím. Není totiž nutné vylévat jej hned po prvním smažení, olej lze použít i několikrát, dokud nezmění barvu na tmavou nebo jej nepřepálíme.

Jedno pravidlo ale znovupoužití oleje v kuchyni určitě má. Měli bychom jej po vychladnutí a přecezení přes velmi jemné sítko slévat do sklenic podle toho, na co byl využit. Ten, v němž jsme smažili rybu, nebudeme příště používat třeba na smažení sladkých koblih.

Jeho schopnost přijmout (a následně i předat) pachy a částečně i chutě, je totiž poměrně značná. A koblihy s příchutí aljašské tresky by nám asi příliš nechutnaly…

Zdroje: choosesq.com, bioukfuels.co.uk, www.littleaussie.com.au