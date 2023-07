Zapomenutá letní zelenina našich babiček: 5x zdravotní zázrak

Pro výsevy v pokročilém létě jsou vhodné plodiny s krátkou vegetační dobou, které dokážou velmi rychle narůst do konzumní velikosti. Do této skupiny patří i druhy neprávem opomíjené, pro mnohé pěstitele dokonce neznámé nebo považované za méně hodnotné. Stojí však za to je vyzkoušet.

Červená a černá ředkev Patří mezi nejstarší kulturní rostliny, přesto u nás nejsou tak rozšířené, jak by si zasloužily. Mají krátkou vegetační dobu a sklízet je můžete od konce září až do listopadu. Svými dietetickými vlastnostmi se dají zařadit mezi významné léčivky. Mají ostrou chuť, vhodné jsou strouhané k masitým jídlům jako křen, který však svými vlastnostmi předčí. K získání šťávy se ředkev oloupe, nastrouhá a vylisuje. Šťáva by měla stát několik hodin v chladu, aby ztratila palčivou chuť. Obsahuje silici se sirnou složkou, vitamin C a minerální látky. Užívá se při žlučových kamíncích a při žaludečních potížích. Dětem ji lze podat na zmírnění dráždivého kašle, kdy se chuť šťávy vylaďuje přidáním cukru nebo medu. Semena vysévejte během července přímo do půdy. Na zeminu je ředkev nenáročná, potřebuje půdy spíše lehčí s dostatkem živin. Vhodný konečný spon rostlin se pohybuje od 10x30 do 30x20 cm podle velikosti odrůdy. Ředkve lze skladovat až 6 měsíců, nejlépe ve vlhkém písku. Z našeho sortimentu je osvědčená například červená odrůda Karmína a černá ředkev Kulatá černá. Černá ředkev má krátkou vegetační dobu, sklízet ji můžete až do listopadu. Zdroj: Ludmila Dušková Bílá ředkev Někdy se nazývá též japonská. Má intenzivní růst a krátkou vegetační dobu, pro pozdně letní výsevy je proto jako stvořená. Vyžaduje humózní hlinitopísčité půdy, které udržují dostatek vláhy. Nesnáší přímé organické hnojení. Není náročná na teplo, uspějete s ní i v chladných polohách. V červenci až srpnu vysévejte špetky semen do hnízd ve sponu 50x30cm. Po vzejití semenáčky vyjednoťte na jednu rostlinu. Z našeho sortimentu je velmi dobrá například odrůda Japana, která vytváří bílé, válcovité, až 40 cm dlouhé kořeny. Oblíbené jsou i odrůdy typu Daikon s velmi dlouhým chutným kořenem. Bílou ředkev lze na chladném místě skladovat po celou zimu. Bílá ředkev nesnáší přímé hnojení kompostem. Zdroj: Ludmila Dušková Černý kořen Říká se mu též Hadí mord španělský a je zeleninou kořenovou, lahůdkovou i dieteticky významnou. Má dlouhou vegetační dobu, přesto je pozdně letní výsev vhodný – připravíte si tak sklizeň příštího roku, neboť se jedná o vytrvalou, mrazuvzdornou rostlinu. Hadí mord pochází z Jihozápadní Evropy. V zemi vytváří až 30 cm dlouhý válcovitý kořen s bílou dužninou. Při nešetrném vyrývání, kdy dojde k poranění, z něj vytéká bílá lepkavá šťáva. Oloupaný a nastrouhaný má chuť lískových oříšků. Obsahuje minerální látky a sacharidy s převahou inulinu, proto je vhodnou potravinou pro osoby nemocné cukrovkou. Pěstování není obtížné, hadí kořen však potřebuje hluboko zpracované a nezaplevelené půdy se zásobou humusu. Nesnáší půdy kyselé. Semena vysévejte do řádků 30 cm vzdálených od sebe a po vzejití rostliny vyjednoťte na vzdálenost 8 až 10 cm. Sít můžete v červenci, srpnu, nebo také brzy zjara. V tuzemském sortimentu naleznete osvědčenou odrůdu Libochovický. Tip Aby se dlouhé kořeny nepoškodily při sklizni, vyplatí se podél řádku vyrýt hlubší brázdu a rycími vidlemi a poté z protilehlé strany kořeny vyvracet. Sklizené kořeny doporučuji uložit do vlhkého písku, protože rychle vysychají. Černý kořen sklidíte až příští rok. Zdroj: Shutterstock Vodnice Tato nenáročná kořenová zelenina, s jemnou chutí kedluben, má krátkou vegetační dobu. Od výsevu do sklizně jí postačí 70 až 90 dnů. Výtečně prospívá ve vyšších polohách, kde jsou příznivější půdní podmínky a vlhčí klima. Dříve byla v podhorských oblastech pěstována ve značné míře a říkalo se jí plodina chudých, protože v dobách neúrody nahrazovala během zimního období brambory. Obsahuje minerální látky, především fosfor, vápník a síru. Osivo sejte během července a srpna, nejlépe po sklizni raných brambor, do řádků 40 cm od sebe. Vzešlé semenáčky vyjednoťte na vzdálenost 10 až 15 cm. Kořeny lze bez problémů skladovat až do jara. V sortimentu naleznete řadu odrůd, mezi osvědčené patří například OasisF1, Primera F1, Tokyo Cross F1ad. Zdroj: časopis Receptář