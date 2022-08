Česnekový šok: Geniální trik, jak donutit orchideje k opakovanému kvetení

Orchideje jsou krásné, ale většina z nás se je bojí pěstovat, protože je péče o ně složitá. Není to ale pravda, stačí totiž vědět, jak na to. Když jim budete věnovat potřebný čas a péči, budou bohatě kvést několik let.

Máte doma orchidej a nedaří se jí, tudíž jste ustoupili od nápadu pořizovat si další? Není to škoda? Vždyť přece stačí se o ně naučit správně starat. My vám poradíme, jak na to, aby vám opakovaně kvetly.

Chce se vám při pohledu na vaši orchidej plakat, protože se jí ani přes veškerou snahu nedaří? Pak je důležité zjistit příčinu a následně najít řešení. Nejprve tedy analyzujte její vzhled a ověřte si, co by jí mohlo být. Svěšené listy například značí přemokření, bledé listy zase nedostatek světla a tmavé zase přílišné přehnojení.

O orchideje je třeba se starat. Zdroj: shutterstock.com

Hlavní příčinou hynutí orchidejí je jejich přelévání

Hlavní příčinou hynutí orchidejí je většinou nadměrné zalévání nebo jejich dlouhé stání ve stojaté vodě. Tímto květinám přivodíte hnilobu kořenů nebo listů. To se projeví jejich zežloutnutím.

I kořeny mohou být žluté, hnědé nebo dokonce černé. Na omak jsou měkké. Pokud toto zjistíte, orchidej zalévejte až ve chvíli, kdy má kořeny šedé. Dokud má ještě nějaké zelené, se zálivkou několik dní počkejte.

Také je důležité zalévat měkkou dešťovou vodou, tu nechte odstát a ujistěte se, že je vlažná a ne ledová. Raději zalévejte málo než hodně, po období ducha jsou totiž tyto květiny schopny se rychle zregenerovat.

Přesazujte orchideje každé dva roky

Orchideje je nutné přesazovat každé dva roky, ale kořeny raději kontrolujte častěji. Opatrně vyjměte orchidej z květináče a z kořenů odstraňte kůru, mech a zeminu. Poté je opláchněte vodou, čímž si zjednodušíte práci a snáze uvidíte, které je třeba odstranit.

Pravidelně kontrolujte kořeny orchideje. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Česnekový šok

Možná vás to překvapí, ale česnek je pro orchidej přímo balzámem. Působí antisepticky a antimykoticky. Pokud tedy chcete, aby měla vaše orchidej zdravé kořeny, což je základ pro její opakované kvetení, pak ji jednou za měsíc zalévejte česnekovým výluhem. Jeho výroba není nikterak složitá. Nechte v jednom litru vody louhovat pět prolisovaných stroužků česneku přes noc. Ráno tekutinu slijte a zavlažte jí orchideje. Toto česnekové hnojivo používejte klidně po celý rok kromě odpočinkové sezóny.

Pokud nechcete česnekovou vodou přímo zalévat, existuje další možnost. Česnekovou vodu odlijte do vyšší a širší nádoby, než je průměr květináče s orchidejí. Ten pak do misky postavte a počkejte, dokud si nenasákne sama potřebné množství tekutiny.

