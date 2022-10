Vymačkejte citron do vody, potřete listy orchidejí. Sledujte zázrak, co se stane

Mít tak doma orchidej! Tenhle exotický sen se vám může hravě splnit. Stačí si koupit rostlinku a dát jí tu nejlepší péči. Promění váš domov v malý tropický ráj.

Orchideje jsou nezmaři. Přestože na to nevypadají, docela dobře se přizpůsobí různým klimatickým podmínkám. Najdete je v arktické tundře, ale stejně tak i v tropických lesích Asie, Ameriky či Afriky. Podle propočtů existuje až 25 000 druhů, a tak není divu, že jde o nejrozsáhlejší rostlinnou čeleď na světě.

Většinu orchidejí tvoří takzvané epifyty. Rostou na stromech či rostlinách, ale neparazitují na nich. Orchideje se živí dešťovou vodou, humusem (který zachytí v dutinách stromů). Pro svou nenáročnost jsou oblíbenou rostlinou pro domácí pěstování. Co dělat, aby se orchidej u vás měla dobře a kvetla jako ve svém domácím prostředí?

Orchideje v přírodě žijí na stromech či rostlinách. Zdroj: Profimedia

Pečujte o listy

Budete se divit, ale jednou z nejdůležitějších částí orchideje jsou její listy. Ty totiž ovlivňují zdravý vývoj květů a kořenů. Zároveň podle nich poznáte, jak rostlinka prospívá. Pokud jsou listy pevné a zdravé, má se orchidej dobře. Jakmile ale „zelené lupení“ ztrácí barvu a pevnost, je to varovný signál, že se něco nekalého děje.

Jak orchideji pomůže citron, se podívejte ve videu. (Nezapomeňte si pustit české titulky.)

Proto je důležité, abyste každý týden prohlíželi listy orchideje (svrchu i zespoda) a čistili je citronovou vodou, která dodá rostlince vitaminy a minerály.

Jak na to? 200 ml vody (což je asi jedna sklenička) smíchejte s 10 kapkami čerstvě vymačkané citronové šťávy. Do směsi namočte kosmetický tampon, lehce ho vyždímejte a otřete jím listy orchideje. Citronová šťáva je pro tuhle exotickou krásku nesmírně důležitá. Zaprvé jí dodá vitaminy a minerály. A zadruhé – funguje jako odpuzovač hmyzu. POZOR: Citronovou šťávu nikdy nepoužívejte na listy orchidejí neředěnou. Mohla by listy popálit, vysušit a polámat!

Listy jsou barometrem zdraví orchideje. Zdroj: Profimedia

Pravidelné otírání listů citronovou vodou dádá orchideji porci vitaminů a zároveň ji orchání před škůdci. Zdroj: Profimedia

Pozor na třásněnky

Bohužel orchideje trpí různými chorobami. Jejich napadení poznáte podle flekatých či žloutnoucích listů. Občas se na nich mohou objevit lepkavé kapky nebo tmavé skvrny. To obvykle bývá důkazem, že květinu napadla třásněnka.

Jde o malého broučka, který měří 0,5 – 2 milimetry, takže ho špatně uvidíte. Třásněnka je vybavena tenkými nožkami a přísavkami, takže se na hladkých listech orchideje pohybuje jako zkušený horolezec. Její specialitou je ústní otvor s malou jehličkou, kterou napíchne list a vysaje z něj vláhu. Na místech vpichu se posléze objeví černá skvrnka, a pokud je „vpichů více“, list odumírá. Třásněnky kladou vajíčka do listové tkáně nebo do pupenů, kde se později vylíhnou larvy. A tímhle způsobem pak na rostlině parazituje hned několika generací třásněnek. Mohou se rozšířit i na jiné rostliny, jako jsou třeba chryzantémy, orchideje nebo africké fialky.

Trásněnky vysávají z listů šťávu a systematicky je ničí. Zdroj: Profimedia

Místa po třásněnkách bývají lepkavá nebo barevně znatelná. Zdroj: Profimedia

Co dělat, abyste se třásněnkám vyhnuli?

Vsaďte na prevenci a otírejte listy citronovou vodou každý týden. Působí jako odpuzovač.

Jednou za měsíc zalijte orchidej vodou se 3 kapkami citronové šťávy. Zlepší imunitu rostlinky a vyživí kořeny.

První pomoc, když je orchidej napadaná

Izolujte napadené rostliny od zbytku vaší zeleně.

Použijte chemikálie - Neudorf, Celaflor, Pyrethrum (prášek), Actellik.

Využijte v boji proti třásněnkám olivový olej: 2 polévkové lžíce smíchejte v 1 litru vody. Směs nalijte do rozprašovače, protřepejte a aplikujte na listy.

Připravte si roztok ze 100 g tabáku a 1 litru vody. Nalijte ho do rozprašovače a postříkejte jím rostlinku. Určitě se jí uleví.

Orchidej potřebuje ke svému životu zdravé listy i kořeny a dostatek světla. Zdroj: Profimedia

