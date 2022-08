Orchideje: Proč k nim zkušení pěstitelé v létě dávají kostku ledu?

Orchideje jsou ozdobou téměř každé domácnosti, a když je umíte pěstovat, máte vyhráno. Jsou totiž nádherné! Jejich barevné květy vás pohladí po duši a každá návštěva je bude obdivovat. Aby vaše orchideje nádherně kvetly, vyzkoušejte osvědčený trik s kostkou ledu.

Orchideje jsou známé svou krásou, mají úžasné barevné květy, které jsou chloubou každého pěstitele. Aby vám orchideje krásně kvetly a vypadaly skvěle, stačí k nim přidat kostku ledu. Prozradíme vám, jak na to!

Orchideje pochází v tropických oblastí, ve kterých je vlhko, proto je nutné se o ně náležitě starat a tyto podmínky jim vytvořit i u nás. Pokud tedy chcete pěstovat orchideje, myslete na to, aby měly dostatek denního světla, vysokou vlhkost vzduchu (je nutné je pravidelně rosit a také je důležité dodržovat dostatečnou zálivku). Rostlina totiž nesmí být ani vysušená ani přemokřená.

Pravidelně hnojte hnojivy určenými pro orchideje a nedávejte je na místo, kde je průvan. Myslete na to, že pěstování orchidejí není nic snadného, proto si pořádně načtěte a nastudujte, co potřebují. Orchideje totiž nejsou levnou záležitostí a byla by škoda, aby vám kvůli vaší nevědomosti uhynuly.

Máte kvůli dostatku světla umístěné orchideje na parapetech oken? V tom případě je důležité, abyste sledovali stav substrátu a jeho vlhkost. Zdroj: profimedia.cz

Trik s kostkou ledu vám zařídí bohatší kvetení

A nyní se pojďme podívat na trik s kostkou ledu, která dopomůže vašim orchidejím k bohatšímu květu. Hlavně nyní v létě jsou kostky ledu pro tyto květiny přímo nezbytné. Nedávejte je tedy všechny do drinku, abyste ho vychladili, ale myslete i na tyto krásky, které ozdobí vás domov na maximum.

Vezměte několik kostek ledu a vhoďte je do květináče. Rostlinka si vezme tolik ledové vody, kolik potřebuje, tudíž to pro vás neznamená žádné hlídání ani námahu. Takto ošetřené orchideje kvetou přibližně tři měsíce třikrát za rok.

Orchideje jsou velmi oblíbené rostliny, které jsou ozdobou každého interiéru. Zdroj: shutterstock.com

Kromě ledu růst a kvetení orchidejí podpoří i správné zalévání. Pamatujte, že je nutné orchidejím dopřát dostatek vody, ale zase vždy zkontrolujte, že rostlina není přelitá. Ideální je vložit pod květináč oblázky. Zalévejte je odstátou nebo dešťovou vodou.

Zkuste tepelný a světelný šok pro bohatší kvetení

Skvělý je i tepelný šok, který rostlinám způsobíte tak, když je dáte na noc do chladu a ráno je vrátíte zpět do tepla. Uvidíte, jak květy začnou znovu růst jak o život. Teplota v noci by neměla překročit 15 °C.

Stejně jako teplotní šok je účinný šok v podobě střídání světla a tmy. Květinu na chvíli zastrčte do tmavého koutu a následně ji vyndejte na slunečné místo. V temnotě je nechte pár dní.

Nezapomínejte ani na hnojení hnojivem s vyšším obsahem dusíku a ideálně do průhledného květináče. Ten totiž propouští světlo, které orchidej potřebuje, a navíc tak můžete snadno kontrolovat stav kořenů.

Zdroj: www.akcniceny.cz, www.svetkreativity.cz, www.fajnzona.cz