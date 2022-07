Tento druh orchidejí můžete pěstovat venku na zahradě. Má to ale svá pravidla

Vznešenou orchidej nemusíte nutně pěstovat pouze doma, jednu takovou krásku v mnoha podobách lze vysadit i na zahradě! Nejenže nádherně vypadá, ale i úžasně voní.

Orchidej doma za oknem je vcelku normální záležitostí. Ale rozkvetlá orchidej na zahradě? To se každý den rozhodně nevidí. Pokud si představujete náročnou péči o tyto krásky, mýlíte se, jsou to nenáročné rostlinky. Jak se vůbec jmenují? Pleione, česky plejonky. Typickou barvou květu je fialová nebo růžová, ale jsou i bílé či žluté.

Kde se vzaly

Plejonky pocházejí z Himalájí, kde rostou v lesích a horách v nadmořské výšce cca 1200 – 4300 m.n.m. Narazit tam na ně lze téměř všude, v jehličnatých i listnatých lesích, na skalách a balvanech pokrytých mechem i v úrodné půdě mezi keři nebo jako epifyty na větvích stromů či keřů.

Plejonky bývají nejčastěji růžové barvy. Zdroj: Profimedia

Jak na pěstování plejonek

Nejideálnější období pro nákup je zima a to v podobě pseudohlíz. Jestliže je neseženete, zkuste štěstí na jaře, kdy lze sehnat rostlinku v květináči už s květem. Vyberte jí světlé stanoviště bez přímých slunečních paprsků. Pahlízy by se měly vysadit v období od prosince do konce března. Půdu vyberte humózní, kyprou a vzdušnou. Úplně nejlépe uděláte, když si pro rostliny nachystáte substrát doma.

Příprava substrátu:

2 díly hrubé rašeliny

7 dílů drcené kůry

3 díly perlitu s trochou dřevěného uhlí

trošku písku a jílu (jen jestliže se jedná o zemní druh plejonky)

Nejideálněji si plejonky vysaďte do nádoby, kterou můžete před zimou vždy přemístit domů do chladnější místnosti. Můžete ale nechat rostliny na zahradě i přes zimu, ale je nutné je důkladně ochránit před mrazy chvojím.

Plejonky jsou nádherné a úžasně voní. Zdroj: Profimedia

Pro kvetení potřebují zimní klid

S kvetením plejonek je to trochu zapeklité. Základem je zimní klid při teplotě 1 – 8 °C. Teplota přezimování je důležitá, neboť kdyby byla teplota vyšší, plejonka vám nevykvete. Uvádí se, že můžete pahlízy plejonek na tuto dobu strčit i do lednice, bez substrátu. V tomto období klidu vůbec rostliny nezalévejte. S přicházejícím jarem začněte s opatrným zvlhčováním. Poté už provádějte zálivku pravidelně. V horkém počasí jim dopřejte vodu denně. Rostliny se hnojí v období od srpna do září jedenkrát do týdne. Je doporučováno i hnojení na list.

Pozor! Plejonky nemají rády půdy s vysokým obsahem vápníku. Další upozornění se týká plzáků, protože ti jsou schopní rostlinu v cuku letu zdevastovat.

Pozor si dejte na plzáky, kteří mohou rostlinu rychlostí blesku zlikvidovat. Zdroj: shutterstock.com

Kde plejonky sehnat

Narazit na plejonky v hobby marketu nebo v květinářství je téměř nemožné. To byste měli velkou kliku. Zkuste štěstí na internetu, občas se v nějakém zahradnictví objeví. Další možností je najít pěstitele, který se pěstováním plejonek zabývá a obrátit se přímo na něj.

