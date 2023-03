Orchidej miluje zálivku z mléka. Pokvete jako blázen, ale musíte na to správně

Orchidej je krásná dekorativní rostlina. Málokdo by ale čekal, že má vytříbené chutě. Čím jí prospěje zálivka z mléka?

Na první pohled působí jako vznešená dáma. Hrdě vypíná květy a tváří se, že je krásná „jen tak“ – z vody a vzduchu. Ale nenechte se mýlit! I orchidej potřebuje svou dávku živin. Pokud nechcete kupovat drahá hnojiva, spolehněte se na vlastní špajz. Najdete tam suroviny, které orchideji dodají energii, výživu a pořádnou chuť do života!

V tomto videu se dozvíte, jak se o orchidej starat, aby vám prospívala:

Orchidej a lektvar z cibule

Jednou ze surovin, které dodávají orchideji sílu, je cibule. Sice není nějak zvlášť krásná a ani nevoní vábně, nicméně dokáže rostlince zlepšit zdraví. Vyzkoušejte cibulové hnojivo za pár korun. Slupky ze dvou cibulí nasypte do zavařovačky a zalijte horkou vodou. Směs nechte louhovat 24 hodin a poté zceďte. Cibulová voda obsahuje hodně minerálů (hořčík, měď, mangan, draslík) a vitaminy B, C a E. Někteří pěstitelé orchidejí se shodují na tom, že při pravidelném používání tohoto hnojiva bude po čase orchidej plná květů a krásně zelených lístků. Orchidej navíc získá i větší imunitu proti nemocem, plísním a škůdcům v půdě. A to už za pokus stojí.

Výluh z cibulových slupek funguje jako hnojivo. Zdroj: Profimedia

Doping pro orchidej: černý čaj

Dalším přírodním hnojivem je i černý čaj. Proč? Tenhle nápoj totiž obsahuje třísloviny, které rostlinku ponoukají k rychlejšímu růstu. Jak si ho připravíte? Sáček černého čaje zalijte vodou a nechte 5 – 10 minut louhovat. Poté čajový pytlík odstraňte a nechte nálev pozvolna vychladnout. Máte to? Kořeny orchideje na noc naložte do čaje a během dne je nechte okapat.

Když je orchidea vyživovaná, krásně kvete. Zdroj: Profimedia

Mléko jako nápoj pro vaši orchidej

Elixírem mládí pro vaši orchidej může být i mléko. Obsahuje velké množství minerálů, zejména vápník, draslík a hořčík. Vaše rostlinka pak pokvete o sto šest! Do plastové nádoby nalijte 500 ml vody a přidejte 1 lžíci mléka. Směs nalijte rostlině ke kořenům a počkejte, až se vstřebá. Po zálivce se věnujte listům. Rozmíchejte 1 polévkovou lžíci mléka se 2 lžícemi vody. Pomocí odličovacích tamponů omyjte listy mlékem a nechte je přirozeně uschnout. Mléko má úžasnou čisticí schopnost a vaše rostlinka bude jako nová. Pokud tenhle rituál budete provádět pravidelně, vaše orchidej bude nádherně prospívat!

Mléko je pro orchideje výživa i čistič. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.youtube.com