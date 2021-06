Zkontrolujte orchidejím kořeny. Jak by měly vypadat a co je příznakem choroby?

Orchideje jsou velmi oblíbené rostliny, které v době květu zkrášlují leckterou domácnost. Když jsem se přestěhovala do bytu v Praze, stěhovaly se se mnou i mé krásky. Radost z nového bytu, činčání doplňků a orchideje zabíraly celé okno v ložnici. Bohužel ho neokupovaly moc dlouho, za měsíc bylo po nich. Z toho vyplývá má zkušenost – nevede se jim všude, i když se sebevíc snažíte.

Orchidejí je známo přibližně 17000 druhů, které jsou rozšířené po celém světě.

Ráda cestuji a při návštěvě tropických oblastí mi přecházely oči. My se tady s orchidejemi pipláme a tam si rostou na každém druhém stromě. A když tu vedle sebe na gauči vidím jednoho naháče v podobě mého syna, vzpomněla jsem si na jednu zajímavost! Věděli jste, že její název pochází z řeckého slova orbis, což v překladu znamená varle?

Za správnou péči se nám orchideje odvděčí nádhernými květy. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Jste nováček?

Nejprve si něco načtěte, abyste si například nepořídili orchidej náročnou na pěstování. Pro začátek zkuste můrovec (Phalaenopsis) nebo Vandu. Každý pěstitel vám poradí jak na ně, ale každý má doma trochu jiné podmínky. Záleží na teplotě, vlhkosti vzduchu a na substrátu, ve kterém je rostlina zasazena.

Zalévání – osobně je dávám jednou za 14 dnů (mělo by se prý 1x týdně) až po okraj do dřezu s vodou. Občas na ně zapomenu a jsou tam déle než pár minut, které jsou doporučovány. Druhý způsob zálivky je klasika – rovnou do květináče. U tohoto způsobu si pohlídejte, aby rostlina nestála ve vodě.

Kořeny

U již zmiňovaného můrovce vyrůstají kořeny i z takových kořenů, které se vám budou zdát na první pohled uschlé, proto je neodstřihávejte (pokud nejsou očividně uhnilé). Po těch uhnilých naopak koukejte a nemilosrdně šmikněte. Hniloba můrovec totiž trápí často.

Jak vybrat v obchodě tu správnou?

Četla jsem vcelku logickou úvahu, že když koupíte orchidej v supermarketu, uděláte dobře. Market je pořídí jen na určitou „akci“ a rostliny budou čerstvé. Ať je koupíte kdekoliv, kontrolujte:

květináče by neměly stát ve vodě

důkladně prohlédněte kořeny – měly by být stříbřitě zelené

listy by měly být zelené a tuhé

v substrátu nesmí být broučci

Nyní můžete vyrazit na nákup a přeji vám, ať nedopadnete jako já v novém bytě!

