Skvělý letní recept, jak nakopnout a uzdravit orchideje. Skvěle vám pomůže pivo

Máte doma orchidej, která ani za nic nechce nasadit květy, její listy jsou matné a zkrabatělé a celkově se netěší dobré kondici? Dopřejte ji ozdravnou kůru z piva. Tento nápoj dokáže doslova zázraky.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.handimania.com, vychytavkov.cz, www.youtube.com

Orchideje se těší velké oblibě. Stačí se podívat do oken sousedům. Tyto exotické krásky nejsou náročné na péči. Často jim stačí zálivka jedenkrát týdně a občasné přihnojování. Co když se jim přesto nedaří?

Proč orchidej nekvete

Právě překrásné květy jsou hlavním důvodem, proč si orchideje domů pořizujeme. Každého proto zamrzí, když se jich nemůže znovu dočkat. Jaké mohou být důvody?

Orchidejím nesvědčí přímé slunce Zdroj: Pencil case / Shutterstock.com

Nesprávné zavlažování

Orchidej se má zalévat jednou za 5-7 dní. V zimních měsících jednou za 10 dní. Abyste zabránili hnilobě kořenů, orchidej ponořte do odstáté vody na cca 5-10 minut. Poté ji nechte okapat a vraťte do obalu. Pokud rostlinu zaléváte ze shora, dejte si pozor, abyste vodu nelili do středového srdce orchideje. Na tomto místě nesnáší vlhkost.

Špatná teplota a světlo

Exotická orchidej vyžaduje slunné a světlé stanoviště. Nemá však ráda přímé slunce. Mohla by se spálit. Během letních měsíců je pro orchidej optimální teplota mezi 18-25 °C. V zimě kolem 15 °C.

Kořeny orchidejí

Kořeny orchidejí potřebují dostatek světla. Proto květinu přesazujte z průhledného květináče z obchodu do většího, také průhledného kontejneru. Pokud se vám orchidej rozrostla a kořeny se snaží tahat za světlem, můžete ji v období po odkvětu přesadit. Stačí, když odstraníte starý substrát, odstřihnete mrtvé kořínky a vložíte ji do nové piniové kůry. Kořeny vložte do květináče a srdíčko zarovnejte s jeho okrajem. Poté rostlinu zalijte a pohnojte.

Jednou za 2 - 3 roky je potřeba orchidej přesadit. Zdroj: Profimedia.cz

První pomoc pro orchidej

Má vaše orchidej dostatek vláhy, světla i prostorný květináč, ale stále nekvete? Zkuste ji „nakopnout" pomocí pivní kůry.

Rozvoj kořenů

Pivo je bohaté na vitamíny skupiny B. Přesně ty potřebuje orchidej k rozvoji kořenů. Rostlina je pak silnější, zdravější a imunní vůči chorobám a škůdcům. Proto ji dopřejte zálivku z piva a vody v poměru 1:30. Tento roztok používejte maximálně jednou za měsíc v období mezi prosincem a březnem.

Pro zdravé listy a krásné květy

Zdravý vzhled rostliny získáte, pokud 2-3 týdně namočíte do piva vatový tampónek a potřete jím listy z obou stran. Po dvou měsících by orchideje měly nabrat druhý dech. Pivo nepřitahuje mušky a nezapáchá, takže se nemusíte bát nežádoucích vedlejších účinků.