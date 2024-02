Umíte zalévat orchideje i ostatní pokojovky? Nebo to v zimě se závlahou přeháníte a rostliny jsou často utopené? Jak to udělat, aby nebylo vody ani moc, ani málo?

Znáte triky na pěstění orchidejí?

Máte péči o orchideje v malíku nebo vás čas od času nepříjemně překvapí měknutí listů, zahnívání kořenů či opadání květů? Alfou a omegou v pěstování orchidejí, ale obecně i dalších pokojovek, je ideální zálivka. Jaký trik na zalévání orchidejí máte vy?

Divili byste se, co všechno dokáží milovníci zeleně pro své orchideje udělat. Někdo považuje za geniální trik s kostkou ledu, jiní spoléhají spíš na vzdušnou vlhkost a své květiny obkládají mokrými kameny v plytkých miskách, kde se voda odpařuje a zase sráží. Jiní nedají dopustit na vlastnoručně míchaný substrát, který nabídne rostlině podmínky jako doma v deštném pralese.

O sedm tipů, jak pečovat o orchideje se s vámi podělí také autoři tohoto videopříspěvku z YouTube kanálu Já vím. Které tipy používají a považují za nejdůležitější?

Zdroj: Youtube

Zalévání orchidejí může být přes zimu komplikované

Zalévání v zimě může některé začínající pěstitele orchidejí zaskočit. V okamžiku, kdy už se zdálo, že mají péči zvládnutou, se opět ukazuje, že je třeba přizpůsobit péči jiným podmínkám. Co se týče oné zcela zásadní zálivky, nutné je uvědomit si, že rostlina nesmí stát ve vodě.

Vláhy může být jen tolik, aby se ideálně vsákla do lehkého substrátu z kokosových vláken, kůry, rašeliny a případně dalších komponentů. Aby bylo zálivky tak akorát, použijte tento jednoduchý trik, o který se podělila Angela Slaterová, expertka na zahradničení z britského Hayes Garden World.

close info Profimedia zoom_in Mnozí se o orchideje strachují až příliš. Nadměrná zálivka jim ale velmi škodí.

10vteřinový trik a zalévání orchidejí máčením

Jednoduše namočte květináč do vlažné vody na deset vteřin. Je to prý dostatečně dlouho na to, aby se voda vsákla do substrátu. Rostlinu rozhodně nepřemokříte a v zimě je to ideální způsob, jak ji dostatečně svlažit.

Určitě se však nemusíte držet oněch deseti vteřin. Orchideje i další pokojovky můžete postavit do dřezu nebo vany, kde je jen několik centimetrů vody a nechat je několik minut „nasávat“. Následně vytáhněte špunt a nechte veškerou přebytečnou vodu dostatečně dlouho odtéct. Pak rostliny vraťte zpět na jejich misky nebo do krytky. Slaterová uvádí, že pro orchidej je ideální taková zálivka v okamžiku, kdy dužnaté kořeny změní mírně barvu ze světle zelené na stříbřitou.

I když některé rostliny nejsou tolik citlivé a voda přímo z vodovodu jim nevadí, všechny květiny a orchideje dvojnásob budou vděčné za dešťovou nebo alespoň odstátou vodu.

Intenzita zálivky sice závisí na druhu rostliny, ale obecně lze rozhodně říci, že v zimě je většina rostlin i pokojových v útlumu a intervaly mezi zaléváním mohou být významně delší. Pokud rostlině voda chybí, poznáte to především podle svěšených listů. Naopak žloutnutí listů a gumovatění listů orchidejí, tlustic či kalanchoe, které sice nejsou vůbec příbuzné, ale vyznačují se tlustšími pevnějšími dužnatými lístky, je znakem přemokření.

Nadměrná zálivka je číslem jedna v příčinách uhynutí rostlin. To by si měli uvědomit především začátečníci. Pokud si nedokážete udělat jasno v tom, kdy rostliny zalévat, zvolte například pěstění hydroponickým způsobem čili bez půdy jen ve vodě. Je to skvělý způsob, kterým lez pěstovat velké množství pokojovek. Bohužel, orchideje mezi ně nepatří.

