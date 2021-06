Chyby při přesazování orchidejí: Tyto nenápadné věci mohou květinu zcela zničit

Orchidej! Skvostná tropická kněžna květin, která je naprosto originální svým exotickým květem. Ovšem pro mnohé české domácnosti je dnes běžnou ozdobou a dá se jednoduše pořídit v mnoha velikostech i barvách květů ve všech květinářstvích, zahradnictvích a dokonce i v řetězcových obchodech s potravinami.

Zdroje: www.prozeny.cz, cestakbydleni.cz

Něco málo o orchidejích

Oblíbenost orchidejí je jasná! Její vůně, krása a barevnost květů je prostě omamující a bezkonkurenční. Ve světě květin tvoří největší rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Orchidej je doma v rovníkových tropech, v arktické tundře a všude mezi tím. Příčinou její rozmanitosti je úžasná schopnost přizpůsobit se danému prostředí. Přesto nesnese všechno! Je i velmi citlivá, a proto se o ni starejte co nejpečlivěji a nedělejte nic, co by ji mohlo poškodit nebo dokonce zahubit.

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich husté bílé kořeny jsou speciálně přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin. Obvykle se vyskytují spíše na stromech a milují dobrou cirkulaci vzduchu a dostatek světla. Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla.

Jednou za 2 - 3 roky je potřeba orchidej přesadit. Zdroj: Profimedia.cz

Jak pěstovat orchidej?

Až si přinesete orchidej domů, dopřejte jí určitě místo bez přímého slunce. Co se týká teploty, tak v zimním období je nejvhodnější něco kolem 22 °C přes den a o něco nižší v noci. Letní horka snáší dobře, ale nejnižší teplota okolního prostředí by neměla klesnout pod 16 °C. A jak se zaléváním? Postavte jedenkrát týdně květináč s orchidejí na půl hodiny do nádoby s vodou, aby načerpala potřebnou vláhu a přibližně do každé třetí zálivky přidejte speciální hnojivo. Nejvhodnější je dešťová voda, ale určitě ocení i odstátou vodu z vodovodu.

Přijde doba, kdy orchidej bude chtít přesadit

Jestliže se u vás už orchidej zabydlela a dělá vám radost třeba 2 či 3 roky, bude ji potřeba vyjmout z jejího květináče a přidělit jí nový. A nejde o nic složitého. Myslete na to, že nejvhodnějším obdobím je jaro. A další dobrá rada, abyste jí neublížili? Přesazujte jen ty rostliny, které zrovna nekvetou a ani nemají poupata. To by byla jedna ze základních chyb.

Krok za krokem, jak na to

Začněte tím, že celý květináč i s orchidejí nechte tak hodinu odstát ve vodě. Substrát se postupně odmočí a několikaleté kořeny změknou. Potom lehce smáčkněte květináč, orchidej velice opatrně vyndejte ven a z kořenů jemně oklepejte zbylý substrát. V případě, že mezi zdravými kořeny, najdete některé suché nebo hnijící, jednoduše vezměte do ruky nůžky a odstřihněte je. Kořeny, které jsou zbytečně dlouhé, zkraťte tak o třetinu. Pokud na rostlině zůstalo málo kořenů, zmenšete i listovou plochu a odřízněte některé ze starých listů. V tomto případě pro vás máme ověřený tip! Řezy ošetřete prachem z dřevěného uhlí nebo potřete mletou skořicí, abyste zamezili šíření plísně.

Do nového květináče nasypte trochu vlhkého substrátu, položte na něj kořenový bal orchideje a zbylým substrátem ho opatrně zasypte tak, aby byly zakryté všechny kořeny. Přesazenou orchidej každý den jemně roste a začněte ji zalévat nejdříve až po pěti dnech. Zabráníte tím tomu, že by vám začaly kořeny orchideje případně uhnívat.

Dopřejte orchideji správný květináč i substrát

Možná nevíte do jakého typu květináče květinu přesadit. Rozhodně vyberte nějaký průsvitný. Pomůžete kořenům s fotosyntézou, kterou tak potřebují! A nová nádoba by měla být nejen tak o dva až tři centimetry větší, ale můžete do ní udělat několik otvorů, protože substrát se bude díky tomu lépe vysušovat, čímž předejdete zahnívání kořenů orchideje.

Kořeny, které jsou zbytečně dlouhé, zkraťte tak o třetinu Zdroj: Profimedia.cz

Jaký substrát vybrat pro přesazování orchidejí? Nejlepší jsou cocochipsy, což je sekaná slupka kokosového ořechu. Můžete použít jen je nebo do nich lze namíchat trochu rašeliníku. Další skvělý tip? Cocochipsy před použitím na několik hodin namočte, propláchněte a přeceďte přes síto. Zbavíte je tím škodlivých látek, díky tomu budete mít substrát pro přesazování orchidejí, jak se říká, jednu báseň.

Takže hurá do toho a vše je hotovo! Vaše orchidej vám poděkuje a vy se budete těšit nejen z dobře vykonané práce, ale i z dobře rostoucí a krásně kvetoucí orchideje několik dalších let!