V Čechách je nový škůdce ořešáku: Jak ho zlikvidovat dříve, než zničí úrodu

Před pár lety u nás ještě neobtěžovali ořešáky žádní škůdci. Situace se však změnila s příchodem vrtule ořechové. Jak proti ní můžete zasáhnout, abyste nepřišli o všechny ořechy?

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa)

Nebezpečná moucha je invazivní škůdce vlašských ořechů, který původem pochází ze Severní Ameriky a její výskyt byl v uplynulých letech zaznamenaný bohužel už i v našich končinách. Koncem 80. let se tato potvůrka dostala při přepravě zboží z Kalifornie do Švýcarska a v Česku byl její výskyt poprvé potvrzený v roce 2017, a to na jihu Moravy, odkud se rozšířila i dál. S přehledem dokáže zničit celou úrodu.

Samička vrtule bývá většinou větší než samec a dokáže roznést až 400 vajíček, z nichž se v oplodí ořešáku (zelené části ořechů) postupně vyvíjejí larvy, které působí největší škody. Zdroj: profimedia.cz

Jak vrtule vypadá

Jde o oranžově až hnědě zbarvenou mouchu se zelenýma očima a typickými příčně pruhovanými křídly, která dorůstá maximálně do velikosti 10 milimetrů. Samička bývá většinou větší než samec a dokáže roznést až 400 vajíček, z nichž se v oplodí ořešáku (zelené části ořechů) postupně vyvíjejí larvy, které působí největší škody. Jsou bělavé, později spíše žluté a dosahují délky kolem 1 cm. V přední části jsou mírně užší. V zakuklené formě mají poloviční velikost a jsou hnědé. Přímo do ořechů nepronikají, ale vytvářejí do nich otvory, kterými otevírají brány pro mnohé bakterie a houby. Poté dojde ke zplesnivění a zčernání ořechů.

Každý rok jedna generace

Za rok má tento významný škůdce ořešáků jen jednu generaci, přesto je velmi nebezpečný. Dospělí jedinci se u nás vyskytují zhruba od poloviny června do začátku října. Samičky kladou vajíčka pod zelenou slupku nezralých ořechů a po týdnu se z nich líhnou larvy. Ty projdou celkem třemi stádii. Nejprve dorostou, poté plod opustí a následně spadnou do půdy pod ořešákem, kde se zahrabou, zakuklí a přezimují. Na jaře pak z kukel vylézají další dospělí jedinci.

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) Zdroj: profimedia.cz

Jak poznat napadené ořechy

Napadené ořechy v počátcích sezony bývají nápadně zakrslé nebo dokonce předčasně opadávají. Často je vidět i na jejich povrchu nevzhledná plíseň. Plody, které jsou napadené koncem léta, mají sice poškozenou slupku a tmavou skořápku, ale kolikrát stihnou i dozrát a když nejsou napadeny plísní, jsou poživatelné a běžné chuti. Musíte u nich však dokonale odstranit poškozenou slupku a ořechy důkladně usušit.

Omezte škůdce lepovými deskami

Vrtule je možné nalákat na žluté lepové desky, které si snadno pořídíte v jakémkoliv zahradnictví nebo hobbymarketu. Díky nim zjistíte, jestli vás tento škůdce navštívil a značně tak omezíte jeho další výskyt.

Manuální odstranění a následná likvidace

Další metodou je ruční sběr napadených ořechů ze stromu. Všechny poškozené a nejedlé plody byste měli spálit.

Funguje dusíkaté vápno a fólie

Jakmile se u vás tento škůdce objevuje, je nutné na podzim do půdy pod stromem aplikovat dusíkaté vápno nebo prostor pod stromem až do jara zakrýt ochrannou fólií. Vytvoříte tak bariéru, kterou se případné larvy z půdy nedostanou na strom.

Věda hledá neinvazní řešení

Chemická ochrana je v tomto případě obtížnější, protože se v podstatě jedná o nový invazní druh, který se stále rozšiřuje do dalších oblastí. V současné době je tato problematika velmi ak­tuální a specialisté na ochranu rostlin hledají celkově šetrnou cestu vzhledem k přírodnímu prostředí. Z chemických prostředků není u nás proti vrtuli ořechové povolený žádný. Dobré výsledky jsou potvrzeny při použití přípravku na příbuznou vrtuli třešňovou, do něhož přidáte sladkou návnadu, která přitáhne vrtuli na ošetřenou část stromu.

Samičky vrtule kladou vajíčka pod zelenou slupku nezralých ořechů a po týdnu se z nich líhnou larvy. Ty projdou celkem třemi stádii. Nejprve dorostou, poté plod opustí a následně spadnou do půdy pod ořešákem, kde se zahrabou, zakuklí a přezimují. Zdroj: profimedia.cz

Nezabírá žádná ochrana a vrtule si dělá, co chce?

Vzhledem k tomu že se jedná o poměrně nového škůdce, nezbývá než mít trpělivost. Ořešáky nikdy nekácejte, a to ani při kompletní ztrátě úrody. Vědci se domnívají, že populace vrtule ořechové by se měla časem stabilizovat a napadení by mělo být stále nižší. A možná se na trhu brzy objeví i přímá ochrana nějakého registrovaného přípravku vhodného na zahrady.

