Také mate pocit, že ořechy jsou jakési přírodní konzervy, které vydrží i bez péče prakticky stále čerstvé? Bohužel to tak není, a proto bychom se měli postarat o jejich správné skladování. Prodloužíme tím jejich použitelnost i na půl druhého roku. Ukažme si pár jednoduchých způsobů.

Je logické, že ořechy, které jsou plné zdravých tuků, budou mít tím pádem také sklony k jejich degradaci, a tedy ke žluknutí. O tom, jak chutná takto znehodnocený ořech, se jistě už někdy v životě přesvědčil každý z nás, a tak si umíme představit, že to není nic příjemného a rozhodně bychom takové oříšky ani nechtěli, ale dokonce ani kvůli zdraví neměli konzumovat. Naučme se je uchovat tak, aby se jejich kvality neztrácely tak rychle.

Ve skořápce do Vánoc

Z dětství si možná pamatujeme přepravky plné nevyloupaných vlašských ořechů, k nimž se babičky vracely až před Vánocemi, než se pustily do pečení cukroví. To je samozřejmě jedna z možností, ale i ta vyžaduje dodržení všech nutných pravidel a navíc i hodně místa například v komoře, tedy v suché komoře. K takovému uskladnění musíme vybrat pouze ořechy s nepoškozenou skořápkou a dobře vyzrálé. Rozhodně se tedy nehodí ty, které spadly nebo jsme je utrhli v ještě zelené slupce. I ty, které pobyly na stromě dost dlouho, ale musíme nechat alespoň tři týdny, lépe ale měsíc, rozložené na sítu v tenké vrstvě, aby mohly dokonale proschnout. Až poté je můžeme sesypat do přepravek nebo jiné nádoby a uchovávat v suchu a ideálně na tmavém chladnějším místě.

Měsíc pro vyloupané ořechy

Ne každý má možnost skladovat ořechy i se skořápkami, jde o celkem objemný materiál. A tak je raději vyloupeme hned po sklizni, abychom ušetřili místo. Tím se ale také připravíme o část doby jejich trvanlivosti a musíme ji nahradit jiným opatřením. Pokud víme, že ořechy spotřebujeme v průběhu následujících týdnů nebo maximálně v příštím měsíci, můžeme se spolehnout na to, že vydrží i v běžném nebo mírně chladnějším prostředí, třeba ve spíži. Bude tedy stačit zavřít je například do šroubovací zavařovací lahve a umístit do temnějšího kouta. Jak vyšší teplota, tak i světlo totiž zrychlují jejich žluknutí.

Lepší je chladnička

Ještě lepší a spolehlivější bude umístit vyloupané vlašáky do lednice. I v tomto případě zvolíme co nejlépe uzavíratelný obal, protože chceme ořechy uchovat v suchu. Navíc jsou hodně náchylné k pohlcování ostatních pachů i vůní, a tak bychom se mohli po pár týdnech divit, že jsou cítit “nějak divně”, zvlášť pokud by se ocitly třeba poblíž uzené makrely. V lednici můžeme oříšky skladovat i několik měsíců, jde jen o to, zda budeme ochotni a schopni vyhradit jim na tak dlouhou dobu dostatek místa.

Do mrazáku s nimi! Ale jak?

Možná si budeme přát zachovat chuť a kvalitu ořechů ještě a ještě déle. Pak ale nebude možné jiné řešení, než jejich zamrazení. I tady bude platit pár pravidel, která se vyplatí znát. Tak za prvé: i v mrazničce je vzduch vlhký, zvláště v případě, kdy se do ní pravidelně chodí ukládat a vyndavat potraviny. Každé otevření pak znamená jisté riziko. A proto než ořechy do mrazáku vložíme, zabalíme je pro jistotu nejprve do mikrotenového a poté i do speciálního silnějšího sáčku, určeného speciálně na mrazení potravin. Dnes jsou k dostání takové, které mají “zip” na vzduchotěsné uzavření. Takové budou nejlepší.

Ořechová pravidla mrazáku

Ořechy se pokusíme zmrazit co nejrychleji, tedy alespoň pro začátek je uložíme na to skutečně nejchladnější místo. Některé mrazničky mají speciální zónu pro rychlé zmražení, která bude pro tyto účely ideální. Další uchovávání už bude stejné, jako u ostatních surovin, jen bychom měli čas od času zkontrolovat, zda se sáček například při manipulaci s ostatními zmraženými potravinami nepoškodil.

Jakmile bychom uviděli na oříšcích jen náznak námrazy, je třeba rychle konat. Není na co čekat – ořechy necháme rozmrazit (zase by mělo jít o co nejrychlejší proces, můžeme využít třeba rozehřátou troubu, která je zároveň vysuší, a pokud jsou v pořádku, tak dokonce osvěží a zvýrazní jejich chuť. Při pocitu, že jejich chuť nebo vůně není v pořádku, nesmíme váhat. Ořechy je třeba zlikvidovat, abychom se uchránili před zažívacími potížemi. Když se ale podaří dodržet všechny zásady a opatrnost, můžeme v mrazáku uchovat ořechy i jeden a půl roku, a to už je doba, za kterou je jistě spotřebujeme.

