Kmeny ovocných stromů teď vyžadují vaši pozornost. Jednejte dřív, než bude pozdě

Určitě jste si všimli, že ve starých sadech bývají části kmenů do určité výšky zatřené bílou barvou. Víte, proč se to tak dělá a jaké materiály se používají? Kmeny stormů je nutné na podzim ošetřit právě bílým nátěrem. Co byste měli o podzimním ošetření kmenů vědět?

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.idnes.cz

Bílé kmeny stromů v sadech a zahradách

Vůbec nejde o přežitek, ale naopak o jednoduchý způsob, jak stromům pomoci a předcházet nejen popraskání během zimních měsíců. Ochrana stromů nátěrem vůbec nespočívá v nějakém zázračném prostředku. Bílá barva odráží dobře sluneční paprsky, díky čemuž kůra stromů méně praská. V zimních měsících, kdy je slunečné počasí a v noci teploty pod nulou, může jednoduše dojít k popraskání kůry kvůli velkým teplotním rozdílům.

Jarní sad s nabílenými kmeny Zdroj: Shutterstock.com / agrofruti

Proč a jak natírat na podzim kmeny stromů?

Především ochrana mladých stromků je důležitá, nicméně ani velké vzrostlé stromy nechcete mít popraskané. Na některých ovocných stromech se hojí kůra velmi dlouho, strom roní mízu, vyčerpává se, a navíc se ranami pod kůru i do stromu samotného lépe dostávají škůdci a choroby. Bělení kmenů je proto prevencí.

Jak na to, se můžete podívat v našem videu:

Původně s k těmto účelům používalo vápno a přišlo se na to, že není bílá jako bílá. Vápno je skutečně jednou z nejlepších možností, jak ochránit kmeny stromů. Je to díky tomu, že silně alkalické vápno také napomáhá eliminovat škůdce, působí proti řasám, lišejníkům a houbovým onemocněním. Navíc vápno špatně snášejí i drobní hlodavci či zvěř, která se může v zimě díky navátému sněhu lépe dostat do zahrad.

Krásně slunečný den představuje v zimě pro kůru stromů velký problém. Zdroj: profimedia.cz

Tento bílý nátěr, kterému se také říká vápenné mléko, vyrobíte smícháním hašeného vápna a vody. Někdo do směsi také přidává polyvinylacetátová lepidla, jako je Herkules, nebo trochu strouhaného mýdla, případně síranu měďnatého. Zahrádkáři a majitelé sadů mají také dobré zkušenosti s přimícháváním hlíny či oleje.

Nevýhodou tohoto nátěru je jeho krátká trvanlivost. Většinou je nutné nátěr zopakovat po 4 měsících až půl roce. Strom se natírá až ke větvení, za suchého počasí, kdy i kůra je suchá a směs dobře přilne, při teplotách nad bodem mrazu.

Tradiční ochranou je natření kmenů a případně i silnějších větví vápnem. Zdroj: profimedia.cz

Jak jinak ošetřit kmeny stromů?

Zahrádkáři však také používali různé jiné bílé barvy, nicméně dnes můžete bez problému koupit v hobby marketu připravený nátěr určený právě na kmeny. Také obalování stromů různými materiály je možné, nabízí se například sláma, prkna nebo jutovina či netkané textilie. Částečně i tyto materiály pomohou, ale vápenné mléko je stále jedničkou v mnoha směrech.