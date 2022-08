Jak se starat o paprskovky v horkých letních dnech, abyste nepřišli o květy

Osteospermum patří k rostlinám, které mohou bohatým kvetením a nádhernými velkými květy zdobit celé léto. Jak se o ně postarat, aby vás paprskovky těšily a opakovaně rozkvétaly až do podzimu?

Zdroje: izahradkar.cz, abecedazahrady.dama.cz

Znáte osteospermum?

Paprskovky čili osteospermum si vysloužily také název africké sedmikrásy. Jsou to rostliny s nenápadnými dlouhými pevnějšími lístky, které mohou být různě vykrajované. Paprskovky vám učarují množstvím barevných květů. Jsou to rostliny, kterým svědčí i žár a horko, a právě v takových podmínkách báječně rostou. Jsou to totiž Jihoafričanky, kterým může sluníčko chybět. Jak je správně pěstovat?

Osteospermum se vyznačuje neuvěřitelně bohatým kvetením. Zdroj: Profimedia

Jak pěstovat krásné osteospermum?

Paprskovky se u nás pěstují jako letničky, nicméně v Jižní Africe je to druh široce zastoupený s mnoha variantami vzrůstu. U nás jde o nízké trsy rostlin, které bohatě kvetou. Barevné květy mají často modrý střed, ale ani to není pravidlo. I když jsou nejčastěji květy nápadně podobné kopretinám nebo například rudbekiím, některé varianty se nápadně odlišují polosvinutými okvětními lístky.

Osteospermum můžete pěstovat v záhonku i květináči, ale počítejte s tím, že zimu u nás nezvládne. Teoreticky je možné rostlinu přezimovat na vzdušném místě, kde bude mezi dvěma až deseti stupni, ale často se to nedaří, i když mají rostliny dost světla i zredukovanou zálivku.

Osteospermum má mnoho krásných variant a typů květů. Zdroj: Profimedia

Jak už bylo řečeno, paprskovky potřebují hodně slunce a ani velký žár je nerozhází. Ideální je pro jejich pěstování lehká, dobře propustná půda. Rašelinový substrát můžete promísit s pískem. Aby se paprskovce dařilo, potřebuje dostatek vláhy, ale dovolí vám i krátké období sucha a před zalitím je vhodné, aby byl substrát sušší. Květy mnohých druhů se otvírají jen na slunci a pokud má rostlina dost vláhy. Jinak zůstanou uzavřené, a proto je dobře patrné, že rostlině něco chybí.

Netypické květy paprskovky. Zdroj: Profimedia

Vypěstujte zdravé a vitální paprskovky

Další podmínkou kvalitního růstu a kvetení paprskovek je také dostatek železa a mírná kyselost substrátu. Nicméně těmto rostlinám nemusíte vytvářet nějaké specifické podmínky. Obyčejná univerzální hnojiva jsou pro ně dostatečné.

Uvadající květy můžete odstraňovat, aby rostlina opět nakvétala, nebo je můžete nechat uzrát na semena s chmýřím. Paprskovka sice neklíčí jednoduše, ale rozmnožit ji semeny je určitě možné. Aby rostlina krásně kvetla potřebuje však hlavně slunce a vláhu, to jsou základní podmínky. Díky nim se jí daří i v nehostinných místech.