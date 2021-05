Zkuste letos dát do truhlíků osteospermum: Jsou skvělou alternativou k muškátům

Na porvní pohled vypadá jako kopretina. Barvy okvětních lístků však napoví, že jde o osteospermum neboli kapskou kopretinu, paprskovku a modroočko. Letničku pocházející z Afriky, která u nás nemá oficiální název. Zkuste si ji letos vysadit do truhlíku. Budete mít originální výzdobu terasy nebo balkónu.

Období květu začíná obvykle na začátku jara a končí na podzim. Nízko rostoucí trvalka kvete v různých barevných variantách od odstínů růžové, fialové, krémové a pomerančové. Většina květin má tmavě fialový střed, ale nové odrůdy se pyšní tmavě žlutým.

Výhody a nevýhody pěstování osteospermumu

Paprskovka je nenáročná na pěstování, vyžaduje pouze drenážní půdu a spoustu slunce. Je ideální do truhlíků. Tam totiž perfektně drží tvar. Jelikož potřebuje pravidelnou zálivku, není vhodná jako okrasná rostlina na chatu, kde jste jen sporadicky. Další nevýhodou je, že v deštivém počasí a navečer zavírá hlavičku.

Další z mnohých přiléhavých názvů pro Osteospermum je Modroočko. Zdroj: Dziewul / Shutterstock.com

Pěstování paprskovky v truhlících

Letničce vyberte slunné a světlé místo. Bez něj totiž tak krásně nepokvete. Připravte si truhlík, štěrk, hlínu, kompost a pomalu uvolňující se hnojivo. Na dno truhlíku nasypte štěrk, smíchejte půdu s kompostem a nasypte ji do nádoby do dvou třetin. Nyní přidejte pomalu se uvolňující se hnojivo dle pokynu od výrobce. Vyndejte paprskovku z květináče, v němž jste ji koupili a trochu uvolněte kořeny, aby padaly do strany. Zasaďte ji do truhlíku a přidejte hlínu. Kapská kopretina bude perfektně vypadat společně s nízkou trvalkou, travinou Stipa tenuissim, a zimostrázem vždyzeleným. Vytvoříte tak trochu divoký, ale zajímavý a kvetoucí truhlík. (Zdroj: https://www.gardenersworld.com/how-to/grow-plants/box-and-osteospermum-pot-display/)

Jak se o osteospermum starat

Během vegetačního období aplikujte univerzální hnojivo každé 2-3 týdny. Rostlinu je třeba pravidelně zalévat, dejte si však pozor, aby ve vodě nestála, uhnily by jí pak kořeny. Čas od času ji také zbavujte mrtvých květů, zajistíte si tím novou násadu. Tyto kopretiny nejsou mrazuvzdorné. Na podzim, po odkvětu, rostlinku seřízněte a uložte do chladné a světlé místnosti. Teplota by se měla pohybovat kolem 10 0C. Zalívat byste ji měli maximálně jednou za měsíc. Na jaře osteospermum přesaďte a umístěte za okno. Cca v polovině května ji můžete přemístit na venkovní stanoviště.

Tyto kopretiny nejsou mrazuvzdorné. Zdroj: Bryant Jayme / Shutterstock.com

Ochrana rostlin

Paprskovku většinou nenapadají žádní škůdci. Pokud by se ale objevily mšice, aplikujte univerzální hnojivo. Pokud by jí začaly žloutnout listy, je možné, že jste ji přelili. Zkontrolujte proto, zda jí neuhnívají kořeny. (Zdroj: https://www.tipio.cz/osteospermum/)