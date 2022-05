Ostruhatka je nádherná letnička: Svými květy předčí i petunie

Kdo nemá v posledních letech na zahradě či terase květinu jménem ostruhatka, jakoby „nežil“. Tato letnička se před pár lety stala opět doslova hitem, a není se čemu divit. Vyniká neskutečným množstvím drobných pestrobarevných květů a její pěstování je absolutně nenáročné.

Ostruhatka je kráska, která na sebe na první pohled upozorní hustým a bohatým vzhledem, ale působí navíc velice vzdušným dojmem. Vyniká nejen v záhonech, ale i v nádobách a závěsných květnících. Vypadá zajímavě vysazená nejen samostatně, ale i v kombinaci s vyššími letničkami.

Ostruhatka (Diascia barberae)

Bohatě rozvětvená keřovitá letnička pochází z jižní Afriky, kde najdeme dalších asi 70 druhů rodu Diascia. Ve své domovině roste jako trvalka, ale v našich podmínkách se pěstuje pouze jako letnička, která dorůstá do výšky asi 30 cm. Ostruhatka vytváří bohatě rozvětvené keříky s tenkými, řídce olistěnými stonky, které jsou zakončeny hroznem květů. Květina má velmi dlouhé období květu, a to od počátku června až do zimních měsíců. Tato dlouhá doba kvetení je velkou předností ostruhatky.

Většinou je nejlepší ostruhatky vysadit v druhé polovině května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Zdroj: shutterstock.com

Kdy nejlépe vysadit

Většinou je nejlepší ostruhatky vysadit v druhé polovině května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Jednou týdně ostruhatku přihnojujte, pomůže jí to k rychlejšímu růstu. Rostlina jde velice brzy do květu, takže se koncem května můžete klidně těšit z prvních poupat a květů. Aby se vám časem keřík rozrostl, je dobré občas vrcholky větviček zastřihnout. Velmi brzy totiž obrazí a nasadí další poupata.

Ostruhatka funguje na slunce

Jestli si chcete užít květy ostruhatky v absolutní pohodě, vyberte ji slunné místo, v polostínu bude mít méně květů. Určitě rostlině dopřejte lehkou, hlinitopísčitou a dobře propustnou půdu. Těžké půdy jí nesvědčí. Vyžaduje střední až slabší zálivku. Naopak je citlivá na vlhké počasí, které může způsobit menší růst a hnilobu. Nevadí jí kratší vysušení substrátu, ale opačný extrém, tedy přemokření, nezvládá a často dojde k postupnému odumírání výhonů.

Její hrozny květů jsou nepřehlédnutelné

Ostruhatku zdobí velký počet drobných kvítků uspořádaných do bohatých hroznů. A můžete si vybrat hned z mnoha barevných odstínů. Jejich zbarvení se většinou pohybuje od červené přes růžovou a oranžovou až k bílé.

Druhy ostruhatek

V nabídce mnoha květinářství se můžete setkat s celkem čtyřmi odrůdami ostruhatek:

Diascia anastrepta - je velmi otužilá a vyznačuje se růžovými květy

Diascia vigilis - její kvítky mají mnoho odstínů růžové a dorůstá do výšky až 50 cm

Diascia barbarae - je typická svou pestrobarevností

Diascia integerrima - vyznačuje se světle růžovými hrozny

Ostruhatku zdobí velký počet drobných kvítků uspořádaných do bohatých hroznů. A můžete si vybrat hned z mnoha barevných odstínů. Zdroj: shutterstock.com

Schovejte si semínka na příští sezónu

Rostlinku si můžete dokonce sami jednoduše vypěstovat z vlastních semen. Výsev je dobré provádět během března do dobře propustné zeminy a nejlépe pod sklo. Přesazení sazenic do venkovní půdy byste měli vykonat během května. Po měsíci od vysazení dodejte rostlinám každý týden potřebné živiny.

