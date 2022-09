Toto ovoce nikdy nedávejte na kompost: Zničíte si ho

Kompost na zahradě je vysoce ceněný zdroj kvalitních látek, proto bychom se mu měli náležitě věnovat. Víte, co do kompostu patří, a na druhou stranu, co byste tam nikdy neměli dávat?

Zahrádkáři si kompost na pozemku hýčkají, neboť vědí, že jim ušetří v následujících sezónách mnoho peněz. Protože takový dobře vyzrálý kompost, to je hnojivo k nezaplacení! Vlastně smáznete několik much jednou ranou. Nemusíte vyhazovat zbytky z kuchyně do koše, máte kam vyhazovat posekanou trávu s listím a zbytečně neplníte popelnice.

Kompostování má svá pravidla. Co do kompostu patří a co nikoliv?

Co do kompostu dát a co nedat? Zdroj: profimedia.cz

Jak je to s tím plevelem

Všude čteme, že plevel do kompostu jednoznačně nepatří, ale ono to tak jednoznačné není. Oddenkatý plevel by měly mikroorganismy v kompostu rozložit. Co je ale důležité – přehazování kompostu. Při něm dojde k promísení a provzdušnění, přičemž silnější rostliny vyklíčí, ale při dalším prohození kompostu se zlikvidují, neboť sílu na další klíčení již nemají. Jestliže nechcete riskovat, lze oddenky a semena doprovodných rostlin (tímto výrazem se označuje plevel) dát do kýblu s vodou – po čase klíčení nemá šanci.

Ano či ne

Další sekce bude také rozporuplná, protože se na internetu dozvíte někde jasné „ano“ a na další internetové stránce „ne“.

Vaječné skořápky se na kompost dají dát vždy, jsou skvělým zdrojem vápníku. Samozřejmě je lepší je trochu podrtit, aby rozklad proběhl rychleji, ale i přesto potřebují skořápky víc času.

Ohledně kuchyňského oleje je všude ne. Ve skutečnosti se kompostovat může, ale ne v tekuté formě, aby nedošlo ke znečištění spodních vod a půdy. Pokud necháte olej nasáknout do přírodního materiálu, například do pilin, lze ho tímto způsobem kompostovat. Velké množství oleje ale doporučujeme raději likvidovat jiným způsobem.

Při správném kompostování není důvod do kompostu listí z ořešáku nepřidávat. Zdroj: shutterstock.com

Popel z uhlí je jasné ne, tam se není o čem dohadovat. Ale jinak je tomu u popelu ze dřeva. Jestliže dřevo nebylo chemicky ošetřeno, na kompost z něj popel dát můžete, samozřejmě v přijatelném množství.

Listí z ořešáku je dalším velkým tématem. Odpověď je ale jednoznačná! Při správném kompostování není důvod do kompostu listí z ořešáku nepřidávat. Uděláte nejlépe, když listí podrtíte na menší kousky a smícháte s dalším materiálem ke kompostování.

Slupky od citrusů kompostovat lze, vše je pouze o míře, neboť tíhnou k plesnivění. Rozloží se i fungicidy, kterými se plody ošetřují.

Jablka napadená monilií, i ty můžete kompostovat, ale pouze za určitých podmínek. Jestliže budete kompost využívat až v podobě zeminy, můžete je s klidem kompostovat. Pokud ale jablka nebudou zcela rozložená, může dojít k dalšímu šíření nemoci.

Podestýlku od domácích býložravců bez obav můžete házet do kompostu. Nejlépe jí smíchejte s dalším vhodným odpadem.

Zdroje: living.iprima.cz, adbz.cz, www.kompostuj.cz